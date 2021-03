Se desinforma a veracruzanos con delito de ultrajes a la autoridad: SSP

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reiteró que el delito de ultrajes a la autoridad siempre ha existido, pero consideró que recientemente ha habido "ganas de malinformar" respecto a ese tema.

"El tema de ultrajes siempre ha estado en el Código Penal del estado de Veracruz, ha habido gente con ganas de malinformar de esta situación, lo único que se adicionó fue cuando nuestros elementos los atacan con armas de fuego porque casi siempre en el tema delincuencial atacaban a nuestros elementos y siempre salían y nosotros agradecemos al gobernador y nuestros diputados que hayan hecho esas modificaciones", dijo.

Refirió que, en el anterior sistema de justicia penal, había muchos abusos y ahora, todo se ha transparentado.

"También los códigos se tienen que modernizar porque si estás trabajando con un código penal que trabajabas en el anterior sistema, con el actual, siempre van a tener ventajas los delincuentes", dijo.

Reiteró que "los ultrajes" siempre han existido, y cuando se trata de un "empujón o golpe" a algún elementos de seguridad, no es delito grave y las penas siguen siendo las mismas que van de 6 meses a 2 años.

"Donde se agudizó fue cuando son atacados por armas de fuego; muchas veces se quedan en prisión, no por ultrajes sino porque sus abogados no pudieron acreditar que la persona no se va a sustraer de la justicia, pero no por el delito de ultrajes se quedan, ha habido casos donde se quedan porque los abogados no pudieron acreditar ante un juez, que no se iban a sustraer de la justicia", abundó.

En otro tema, funcionario estatal dijo que el 85 por ciento de las llamadas de extorsión, provienen de penales federales de otros estados, donde las personas son engañadas diciendo que son por parte de presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.

"Aquí lo que hemos hecho es tratar de avisarle a la población y decirle a la gente que cuando reciban llamadas de extorsión, se comuniquen a los números oficiales ahí les van a decir si verdaderamente viene de un penal del país y lo que son las extorsiones reales, nosotros tenemos un departamento de policía cibernética donde les damos seguimiento a todas estas personas que extorsionan y estamos presentando las denuncias a la Fiscalía; en algunos casos se ha avanzado y se ha dado con los responsables", abundó.

Destacó que actualmente hay una baja en ese tipo de delitos a nivel estatal, además de destacar que en el estado no hay focos rojos en cuanto a la presencia de los grupos del crimen organizado.