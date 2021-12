Se desfonda oposición, 18 alcaldes electos del centro de Veracruz se suman a Morena

En conferencia de prensa rechazó que estén condicionando o presionando a los ediles para su adhesión al partido, como lo ha criticado el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"No condicionamos ni presionamos a nadie, lo hemos dejado a la voluntad de cada alcalde y alcaldesa sumarse al movimiento, están en su derecho de querer pertenecer a un partido político".

Insistió en que no tienen la necesidad de obligarlos para condicionar apoyos pues no están acostumbrados a ello y si hay quien los critica a porque era su forma de ejercer el poder.

Refirió que los alcaldes electos que se suman, son personas que creen en la cuarta transformación y que en Morena todos caben bajo los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo"

Los alcaldes electos que fueron presentados hoy son Francisco Murillo López, alcalde Electo de Tlacotepec de Mejía; Isaac Alberto Anell Reyes, de Teocelo; Margarita Hernández Martínez de Tatatila; Cruz Ulises Cuevas Hernández de Juchique de Ferrer; Nora María Acosta Gamboa de Totutla; Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa de Soledad de Doblado y Marcos Isleño Andrade de Medellín.

Asimismo Humberto Olano Carballo de Las Minas; David Sangabriel Bonilla de Banderilla; Gloria Sánchez Reyes de Tenampa; Gabriela Alejandra Ortega Molina de Colipa; Salvador Hernández Hernández de Acajete; Remigio Tovar Tovar de Cazones de Herrera; y Gildardo Apodaca Quiñones de Tonayan.

Además se sumaron a MORENA, José Rodolfo Durán Méndez de Coacoatzintla; José de Jesús Landa Hernández de Las Vigas; Raúl Velasco Hernández de Tlacolulan; Luis Silvestre Morales Viveros de Chiconquiaco; y Damián Hernández Hernández de Rafael Lucio.

Los alcaldes electos pertenecen a los distritos federales de Martínez de la Torre, Xalapa, Coatepec y Veracruz y el distrito 3 de Tuxpan

Ramírez Zepeta refirió que están trabajando para adherir a más compañeros y tener así tener dos terceras partes de los alcaldes del estado que estén en Morena