Se decidirá sin presiones el reabrir parques en Xalapa

De acuerdo con el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, se están evaluando abrir parcialmente tres parques de la ciudad como son el Macuiltépetl, El Haya y Los Tecajetes para ejercicio y caminata, esto no será pronto.

Tras la protesta de un grupo de corredores en el parque Macuiltépetl dijo que se analiza cuál es la capacidad técnica del ayuntamiento para permitir ese acceso controlado, y no será por presión de algún grupo pues actualmente Xalapa está en semáforo rojo o riesgo máximo de contagio por lo que en este momento "es imposible".

"Y no sería exclusivo de un grupo o de una asociación civil o de quien sea, nosotros tenemos que trabajar para todos los ciudadanos y no podemos decir unos pasan y otros no pasan, es una cuestión discriminatoria tomar una decisión así, lo haríamos en su momento pero lo tendría que decidir el cabildo", dijo.

Recordó que a la fecha sigue vigente un acuerdo de marzo pasado, donde se da indicaciones de cerrar todos los parques de la ciudad hasta nuevo aviso por lo que para modificarlo tendrá que existir una nueva disposición.

"Sí hemos visto que otras ciudades han empezado a transitar al esquema del semáforo epidemiológico y en función del nivel de alerta se toma la decisión de permitir el acceso a algunos parques y eso lo estamos analizando, lo tendrá que decidir el cabildo, justo ayer se le envió la información a las regidoras de la comisión edilicia de Ornatos, Parques y Jardines para que ellos decidan", dijo.

Argumentó que el permitir que la gente haga ejercicio es algo que abona a la salud; "esa parte no la podemos negar. Estamos de acuerdo y muchos de los regidores lo han dicho que eso hay que analizarlo en el sentido de que haya espacios para que la gente siga corriendo, pueda ir a caminar, a despejar la mente que es una cuestión de salud mental, pero no lo vamos a hacer por presión, por solicitud de una asociación civil, sino por un análisis concienzudo".