Se busca lograr acuerdo con Soriana por deuda de JDO, reconoce Cuitláhuac

"Es algo absurdo, es algo lamentable, pero aquí lo voy a decir, estamos tratando de lograr un acuerdo con el demandante, una vez que lo logremos lo vamos a decir, no se vale que jugaron con el hambre de la gente y dejaron la deudo", dijo.

Y es que un juez federal ordenó al Gobierno de Veracruz pagar un adeudo de 201 millones 542 mil pesos a la empresa Soriana por concepto de despensas que fueron adquiridas en el gobierno de Javier Duarte, ahora preso en el Reclusorio Norte.

Soriana inició un juicio mercantil hace siete años en el que requería el pago de 500 millones de pesos por monederos electrónicos y fue el tribunal que ordenó pagar la deuda; sin embargo Miguel Ángel Yunes Linares se negó y no la reconoció, por lo que ahora será el gobierno morenista quien deberá pagar estos recursos.

Asimismo en otro tema, sobre la posibilidad de que existan más cambios en su gabinete tras las renuncia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena Cerón, dijo que entre secretarios, subsecretarios y directores no.

Sin embargo expuso que es posible que sí ocurra en funcionarios de medio nivel, ante la posibilidad d que sean invitados a participar en las nuevas administraciones municipales.

"Pienso que habrá un reacomodo en nivel medios del gabinete, porque se ganaron muchos alcaldías y quizá alguno sea invitado a trabajar en alguna alcaldía y tengo que respetar. No secretarios, no directores, subsecretarios, pero no sé si alguien más abajo por conveniencia propia o trasladarse a su municipio de residencia pudiera trasladarse allá porque son más de 100 alcaldías, será decisión de ellos y lo comunicaremos", dijo.

