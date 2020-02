Saquea Alcalde a Las Vigas y Orfis le solapa daño de 15 mdp, acusan

Pobladores del municipio de Las Vigas amagaron con denunciar al alcalde de ese municipio Alejandro Lino Cruz ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

Lo anterior al asegurar que existe un supuesto daño patrimonial de casi 15 millones de pesos y no cercano al millón de pesos como lo determinara el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en su segunda revisión de la cuenta pública 2018.

Héctor Prado, uno de los quejosos, recordó que desde el año pasado han realizado trabajos de auditoría y revisión como ciudadanos sobre el gasto e inversión que ha hecho el municipio de Las Vigas y acusaron que el Orfis no tomó en cuenta sus observaciones y ello daña al pueblo vigueño, pues el recurso no se está aplicando correctamente.

Por ello dijo que podrían acudir a otras instancias a nivel federal para que se atienda su demanda o presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción "porque el compromiso del congreso es que es que nos van a dar una respuesta por escrito de los señalamientos que hicimos".

"Hemos presentado cuatro denuncias donde dimos a conocer al congreso del estado diversas irregularidades sobre el manejo, aplicación y comprobación del gasto público a raíz de que empezamos a notar ciertos beneficios y progreso de algunos funcionarios y la nula inversión de dichos recursos", dijo.

Remarcó que no es un capricho de los habitantes, pero esperaban que el monto observado fuera mayor pues son muchas irregularidades, entre los que se encuentra el sueldo de 40 policías municipales cuando únicamente existen 14 lo que podría indicar la existencia de aviadores como ocurre en otros municipios.