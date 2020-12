´Samara es una excelente persona; siempre ayudaba a los demás´

De acuerdo con sus compañeros, Samara Aurora Arroyo Lemarroy, nutrióloga de profesión, es egresada de la Universidad Ibero y siempre se ha preocupado por los más vulnerables.

Los más cercanos a ella la definen como una "excelente persona", estudiosa y siempre con deseos de superarse, con dos maestrías en el extranjero y realizando su trámite de titulación.

"No se le desea esto a nadie y menos cuando son personas excelentes y en este caso Samara es una persona excelente", dijo Mario Domínguez, integrante del Club Rotary.

"Me gustaría compartirles que ella siempre está pendiente de sus pacientes, de que ningún paciente se quede sin comida, ella es la que hace las dietas para los enfermos, estaba atendiendo las dietas de los pacientes con covid. Un fin de semana pasado habíamos ido a hacer entrega de una despensa y una cena navideña a una familia que habíamos detectado que tenían problemas por una enfermedad, hemos estado trabajando con actividades de impacto y siempre ha sido muy propositiva, ha buscado actividades que impacten de manera positiva", dijo.

Refrió que en el club son personas de bien, que buscan la paz y una mejora en la sociedad.

"Somos líderes, nos consideramos líderes y forjamos líderes, Samara es una líder que hoy nos falta, Rotary tiene un engrane y ese engrane está detenido porque Samara no está con nosotros y esperamos que regrese, no nada más es por ella, es por todas las mujeres del estado y el país y esperamos que esto no vuelva a pasar", añadió.

Mario Domínguez recordó que el 24 de diciembre Sam no acudió a trabajar y fue cuando se hizo la denuncia y el llamado para su búsqueda. Él fue la última persona que mantuvo comunicación con ella.