salud_llama_a_veracruzanos_a_mantener_medidas_preventivas_durante_fiestas

"La fiesta de navidad no solo se compone de la cena del 24, la comida del 25, y el festejo del 31, no son solo tres días, si no varias semanas de numerosos contactos con nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o estudio o personas que no conocemos y que nos juntamos en lugares de culto, fiestas, o cualquier otro sitio".

Por ello, llamó a la ciudadanía que durante las reuniones familiares o con amistades se verifique la ventilación de los espacios donde se convivirán, que se hagan en casas donde se permita el ingreso de aire fresco del exterior y evitar que se acumulen partículas.

Dijo que se deben abrir puertas y ventanas, así como evaluar las horas de reducir las partículas a través de extractores de aire, ventiladores de techo o ventiladores de piso ubicados junto a las ventanas y puertas.

"Cualquier forma que contribuya a mantener el ingreso de aire fresco evitará la concentración del virus, hacemos énfasis en que independientemente de cómo decida pasar estas fechas las medidas preventivas se deben seguir sin excepción alguna".

El funcionario estatal insistió en no dejar de lado las medidas sanitarias de protección sanitaria como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, sana distancia de cuando menos un metro y medio, uso permanente de cubrebocas, estornudo de etiqueta y uso de alcohol gel.