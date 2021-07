salarios_no_alcanzan_en_veracruz;_tercer_lugar_en_precariedad_laboral

La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ubicó al estado de Veracruz en el tercer lugar en cuanto a precariedad laboral, que no solo significa no contar con un trabajo, sino que incluso teniéndolo no alcanza para cubrir las necesidades de una canasta básica.

En este sentido estimó que un millón 790 mil veracruzanos se ubican en esta condición, lo cual equivale al 37.8 por ciento de la población económicamente activa.