Ruegan a veracruzanos no solapar comercio ilegal de pirotecnia

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero exhortó a los xalapeños no comprar pirotecnia puesto que la venta de estos productos es una actividad que está prohibida.

"Quiero hacer un exhorto muy enfático a toda nuestra ciudadanía para que no compre estos productos, no los compre, le hacen daño a los ciudadanos porque se ponen en peligro, le hace daño a los animalitos y las personas neurodiversas que no pueden soportar estos estallidos, estos ruidos", dijo.

Tras la protesta de vendedores ambulantes a quienes les fueron decomisados esos artefactos explosivos, dijo lamentar que no entiendan que la autoridad municipal solo busca cuidar la salud de todos.

"Lamentamos mucho que no comprendan que hay un estado de derecho y que como ponen en evidencia las comunicaciones que están a la luz del día, su comportamiento fue absolutamente irresponsable, irregular, transgrediendo todas las normal de legalidad que debe regir", añadió.

El edil xalapeño recordó que esas acciones son importantes además para proteger a los animales que es uno de los temas que más preocupa a las asociaciones de animalistas.

"Porque las explosiones le hacen mucho daño a los animales; para algunas personas es muy divertido estallar cuetes, pero debo decirles que eso lastima severamente la salud de los animales y las personas neurodiversas y que pueden tener problemas como autismo por el tipo de estallidos", añadió.

Remarcó que la pirotecnia es peligrosa en muchos sentidos y que se ha visto en varias ocasiones en la ciudad y zonas aledaños.

"Deben recordar la tremenda explosión que hubo en un mercado en la ciudad de Veracruz porque se toleró la presencia de estas actividades de pirotecnia, es desafortunado porque se está jugando con pólvora, con fuego, con la vida de muchas personas", abundó.