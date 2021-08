Rompe Veracruz récord de contagios de covid; médicos urgen a vacunarse

Recordó que este 13 de agosto tuvo la guardia, en un hospital de Xalapa, con más pacientes con esta enfermedad, y que la mayoría se trata de personas no vacunadas o sin el esquema completo.

Noticia Relacionada Detienen a presunto feminicida y ladrón en Zongolica

“Son gente no vacunada o que debió haberse vacunado, pero sólo alcanzó una dosis porque no se vacunó a tiempo”, señaló en sus redes sociales.

El infectólogo llamó a la población a vacunarse, ya que de lo contrario la enfermedad podría afectarlos en cuestión de tiempo dado que se trata de una variante muy contagiosa.

“¿Ya se vacunaron? Porque si no aquí los voy a tener muy pronto”, advirtió el especialista.

“Si no se han vacunado es cuestión de tiempo que el virus los alcance, esta variante es muy muy contagiosa. Hoy recibí más pacientes que nunca en toda la pandemia y son gente no vacunada o parcialmente vacunada. Si identifican a alguien no vacunado convénzanle, de nada sirve nuestro trabajo si falta alguno, no vacunarse es lo más anticivilizatorio que existe”, abundó.

Este jueves, la Secretaría de Salud estatal reportó mil 065 casos nuevos en las últimas 24 horas, con lo cual la entidad suma 88 mil 823 casos confirmados de COVID-19, así como 11 mil 50 fallecidos; de éstos, 48 ocurrieron en las últimas 24 horas.