Rogelio ´N´ seguirá en prisión; ahora por extorsión y abuso de autoridad

Cabe señalar que el exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares estaba a punto de recuperar su libertad, tras conseguir un amparo dentro del proceso que se le sigue por el delito de ultrajes a la autoridad.

Rogelio "N" fue detenido el 13 de marzo del año en curso en Tuxpan, presuntamente por agredir a un elemento ministerial rasgándole la camisa y ocasionándole "daño emocional".

En esa fecha los policías buscaron detenerlo por violencia doméstica en contra de su exesposa; sin embargo, el exfuncionario contaba con un amparo y al resistirse habría agredido a un elemento.

Tras su detención, el exsecretario recibió como medida cautelar prisión preventiva justificada en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes.

A punto de salir libre, ahora la Fiscalía General del Estado consiguió otra orden de aprehensión que fue girada el martes 10 de agosto y se cumplió la madrugada del miércoles.

De acuerdo con el PRD, ahora a Rogelio "N" se le acusa de los delitos de "extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia" en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte.

"Es importante destacar que, además, esta nueva orden proviene de una carpeta armada de manera exprés, en cuestión de horas, como respuesta al amparo ganado por Rogelio hace apenas unos días, donde la Justicia federal resolvió la injustificada y excesiva detención de la que fue víctima, anulando la medida cautelar de prisión y resolviendo continuar su proceso en libertad", acusó el PRD.

La semana pasada se informó que el juez séptimo de distrito señaló que la jueza de Control, Alejandra Castellanos Priego, actuó de forma excesiva y le ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso al exfuncionario de la administración de Yunes Linares.

"No pasa inadvertido para este juzgador que la medida cautelar impuesta al aquí impetrante del amparo consistente en prisión preventiva justificada resulta excesiva, toda vez que señala la juez responsable que existe peligro de sustracción del imputado, ello con motivo de la entrevista socioambiental realizada al quejoso, de la que se advirtió que no habita ni labora en este distrito, puesto que solo estaba de paso, así como que tiene un familiar en la Ciudad de México, aunado a que no se logró cerciorar que tiene su domicilio en el señalado en Xalapa, Veracruz, estimando motivos suficientes para decretar la medida establecida.

"Por lo que, para el caso de que se llegare a resolver vincular a proceso nuevamente al aquí quejoso no podrá tomar en consideración tales aspectos relativos a que el quejoso no habita o labora en este distrito, o que por el hecho de que tiene un familiar en otra ciudad este pueda sustraerse de la justicia, debiendo, en su caso, pronunciarse sobre la imposición de diversas medidas cautelares a la aludida, previo debate que para tal efecto se verifique", determinó el juez federal al conceder el amparo.