'Revolución silenciosa: justicia social y economía moral cambian vidas en Veracruz'

(EXCLUSIVA) Los programas para el bienestar, impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han cambiado para bien, la vida de miles de familias en Veracruz y el país, pues el bienestar social es la prioridad de la Cuarta Transformación, indicó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO el delegado federal de Programas para el Desarrollo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Los apoyos para el desarrollo, los apoyos sociales, los apoyos del bienestar, son un tema de justicia social, acentuó.

En el estado de Veracruz, un setenta por ciento de la población es beneficiada con los programas del bienestar; en algunos casos, en una misma familia los integrantes reciben distintos programas, como pensión de adultos mayores, becas o pensión para personas con discapacidad. Lo mismo ocurre en todo el país.

Entrevistado en su oficina de la delegación de la Secretaría del Bienestar, en Xalapa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara detalló que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre ha priorizado la atención a la sociedad, empezando por quienes más lo necesitan, y lo mismo ocurre en Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Se trata de 25 programas sociales que son la base de la transformación y, cuya esencia, es procurar el bienestar y la justicia social.

-En dos años que lleva el actual gobierno, ¿estos programas realmente han cambiado en algo la vida de las personas? -

"Yo creo que estos programas, que fueron de inicio 25, que es lo que me toca coordinar y que es parte de los programas federales de desarrollo en el estado de Veracruz, sin duda son la base principal, por no decir la esencia de la transformación que estamos celebrando en el país y que en el caso de Veracruz se refrendó hacia una transformación profunda (...) En ese sentido, no tengo la menor duda de que los programas sociales más emblemáticos han tenido impactos no nada más para quien los recibe, sino en el conjunto de la sociedad. He comentado que los apoyos también tienen que ver en el impacto de las economías locales, con esta decisión de destinar tantos recursos hacia la base de la sociedad".

Incluso, destacó, algunos de esos programas sociales fueron elevados ya a rango constitucional -desde el mes de mayo de 2020-, como es el caso de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas para los estudiantes.

De tal modo, resaltó, el Gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sentó las bases para la benéfica y pacífica transformación del país, "y ya difícilmente hay para atrás".

Los apoyos se han ido primero a la población que más lo necesita. El reto es grande, reconoció, pues aunque las voces opositoras a estos programas de beneficio para la población, critican los recursos del pueblo que se destinan para el pueblo, es necesario ampliar los fondos para quienes requieren pensiones por discapacidad, así como becas.

Por ejemplo, indicó, en el país hay 4 millones de personas con discapacidad que requieren pensión, pero hay fondos para 1 millón "porque es pensión universal y una vez que se da no se puede bajar"; en cuanto a becas básicas en el país se requiere una ampliación de aproximadamente 800 mil y se va a poder ampliar 200 mil.

De cada diez hogares en el país, en siete llega al menos algún programa.

-Dado el tema de los recursos, ¿por el momento no se van a ampliar los montos de los apoyos sino los padrones de beneficiarios? -

"Parcialmente, cada programa tiene sus propias reglas y sufren adecuaciones, como el de pensión del adulto mayor y personas con discapacidad, sufren adecuaciones de montos anuales de acuerdo al valor de la carestía. La pensión de Adultos Mayores empezamos con 2 mil 550, en 2020 ya pagamos 2 mil 620, el próximo año van a ser 2 mil 700".

10% DE PRESUPUESTO FEDERAL, PARA PROGRAMAS SOCIALES

Actualmente, precisó Huerta Ladrón de Guevara, "el 10 por ciento del presupuesto federal se va a la política social, solamente en Cuba están manejando el 30 por ciento para política social. En nuestro país ese 10 por ciento está haciendo una transformación profunda, porque antes todo se lo robaban".

Dicho en otras palabras, abundó, los apoyos que recibe la población por instrucción presidencial, algunos ya elevados a derechos constitucionales, así como las remesas, junto con la capacidad de autoconsumo y el trabajo de los veracruzanos, como de los mexicanos, y la buena administración de las mujeres, permitieron que a nivel local y el país, no se cayera en crisis profunda durante la emergencia sanitaria mundial por COVID-19.

Y es que además de los programas del bienestar ya establecidos, se generaron programas emergentes durante 2020, para apoyar la economía durante la pandemia.

"Esos impactos que son cuantitativos, numéricos, claro que han repercutido en el conjunto de la vida pública, primero generando reformas constitucionales, nosotros tenemos la idea de que los derechos ciudadanos son de la cuna a la tumba y que se tienen que ir generando no nada más con declaración constitucional, sino con presupuestos bien establecidos, que fue lo que implicó la reforma. No puede haber bajón de presupuestos, por ley constitucional".

La información, dijo, está contenida de manera transparente en el Padrón Único de Beneficiarios del Bienestar.

"Aquí no se puede engañar, la gente, la gente en las comunidades, sabe a quién le toca y aquí sí no hay muertos vivos".

En el caso de Veracruz son más de 61 mil millones de pesos los que se destinan para los programas del bienestar que llegan a más de 2 millones 145 mil 200 ciudadanas y ciudadanos "todos con nombre y apellido y que están vivos", y se debe tomar en cuenta que son padrones dinámicos, refirió Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

4T HA MOVIDO AL ELEFANTE REUMÁTICO DEL APARATO GUBERNAMENTAL

A la par, la sociedad se ha vuelto más exigente y más vigilante de las acciones de gobierno, pues ha implicado todo un trabajo el "mover al elefante reumático que era el aparato de gobierno".

"La gente está reclamando sus derechos, qué bueno. La gente está informada de lo que le corresponde, está informada todos los días, el Presidente está haciendo un esfuerzo impresionante con las conferencias mañaneras para entre todos empujar al elefante mañoso, reumático que había sido el aparato de gobierno, transformarlo, porque también hay que decirlo: no ha sido fácil, todavía al interior batallamos con muchos colegas que andan en esa lógica del elefante".

Y destacó: "la gente está informada, porque sin información no hay transformación"

Asimismo, los programas sociales han incidido en cuestiones culturales, como es el caso de la re-dignificación del adulto mayor, además de fortalecer el papel del becario, del adolescente, del niño, del campesino que recibe el programa Sembrando Vida o Producción para el Bienestar, ejemplificó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Claro que el país en esta transformación está en una revolución silenciosa. Hoy los ciudadanos están exigiendo sus derechos, están con una cercanía, con un gobierno que se ha acercado a ellos. Instalamos mil 400 Centros Integradores de Desarrollo en el estado, en las comunidades más lejanas, con gobierno que es de la comunidad, como con Servidores de la Nación (...) Es un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y esto genera otra relación (...) El Gobierno de la República aspira a la democracia participativa (...) el poder y beneficio del pueblo es esencia de la Cuarta Transformación".

Esa parte de la población de ser gobierno, manifestó, también se refleja en la manera en que se administran los apoyos provenientes de los programas sociales, como es el caso de La Escuela es Nuestra, donde la gente recibe, administra y ejecuta recursos, es decir, "sentamos las bases con los programas, pero los programas se desarrollan".

A dos años como Delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara insistió en que la llamada Cuarta Transformación está siendo, prueba de ello son los programas sociales y el ejercicio público honesto que busca el destierro de la corrupción.

Sin embargo, dijo, como todo proceso lleva tiempo y no se puede hablar de fechas, "está ocurriendo", "la lucha por la independencia no ocurrió toda el 16 de septiembre de 1810 como se dice, el negro Yanga ya andaba armando movimiento desde mil setecientos ochenta y tantos, y no termina con firmas, son proceso amplios; obviamente que lo logrado por la sociedad con este gobierno que es el símbolo de la transformación, no viene de ahorita, hemos dicho que viene desde momentos históricos como el 68, los ferrocarrileros, los revolucionarios que querían sufragio efectivo no reelección y que salvo el periodo de Madero se logró, nos engañaron y no hubo democracia, ahora estamos en ese proceso, es un proceso acelerado".

En síntesis, dijo, se trata de un proceso del pueblo mediante una decisión histórica.

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN; UN CRIMEN COMO DEJARON AL PAÍS

-Alcanza para abatir el déficit, ¿Cuál es ahora el gran reto? -

Dado que los anteriores gobiernos dejaron al estado y al país con un grave daño en materia económica y de seguridad, ahora la apuesta ha sido la recuperación y la transformación, expresó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Es un crimen como dejaron el país (...) Dejaron al garete a la gente, con un déficit terrible. En el tema de la seguridad ciudadana, en la anterior Policía Federal eran 20 mil, los agarraban en bola cada vez que reprimían al pueblo; mientras que la creación de la Guardia Nacional y los resultados numéricos y en calidad de lo que se está construyendo, es parte de algo que a veces no se alcanza a vislumbrar por los ciudadanos, pero es algo de lo que está dando asentamiento a este proceso de transformación y que yo acredito que cada vez va a ser más acelerado".

En ese sentido, la apuesta es a mantener una macroeconomía y una microeconomía, "con esto a lo que el presidente Andrés Manuel le llamó una economía moral donde estamos de un presupuesto de 5.8 billones manejando 600 mil a 700 mil millones de pesos para la política social, implica más que un gran dato, no es menor, sobre todo cuando se está pagando deuda externa porque nos dejaron endeudados".

Otra de las grandes apuestas o retos, es la inversión en proyectos estratégicos, como es petróleo, energía, Dos Bocas; infraestructura, turismo con el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, el Corredor Transístmico, refirió.

En el caso del Corredor Transístmico en los límites de Veracruz y Oaxaca, "a nosotros nos impacta padre porque son más de 30 municipios de la zona Olmeca que se verán beneficiados directamente con inversión, con desarrollo en la región, pero esto es más nacional e internacional (...) y tiene que ver con las cadenas de valor".

Sin duda, reiteró, el cambio se está dando y es palpable, es real porque se están trabajando proyectos de fondo, porque la gente está recibiendo apoyos reales que se reflejan en las economías locales a pesar de la crisis mundial de COVID-19 que no sólo afectó la salud sino las economías, y porque hay un tema de voluntad que antes no había.

NADIE PUEDE PONER EN DUDA LOS APOYOS, HASTA LA OPOSICIÓN PUEDE DISFRUTARLOS

Incluso las voces de oposición, que son, para decirlo claro, las de quienes se beneficiaban en el PRI, PAN y sus aliados, mal ejerciendo recursos que eran para beneficio de la población, saben que los apoyos sociales son reales y hasta pueden gozar de los apoyos sociales si tienen, por ejemplo, más de 68 años de edad, refirió el delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz.

Al reiterar que los apoyos para la sociedad son un tema de justicia social, Manuel Huerta Ladrón de Guevara indicó que en los casos donde la población tenga dudas, puede llamar a los Centros Integradores del Desarrollo o al número en Xalapa 2288125251.

Y es que han ocurrido casos donde de pronto los adultos mayores no ven reflejada su pensión, por ejemplo, por lo que, en ese tema, conminó a que los beneficiados busquen orientación en dichos Centros Integradores y revisen con las instituciones bancarias en los casos donde reciben alguna otra pensión –como por jubilación-, pues las pensiones se depositan no sólo en tiempo y forma, sino por adelantado.

"Es decir, si vamos a pagar el bimestre enero-febrero, se paga en enero (...) y hay un acompañamiento nuestro, porque ha habido casos donde la gente tiene en los bancos hay algún tipo de adeudo y los bancos se cobran con las pensiones en cuanto caen, entonces hay un acompañamiento para evitar este tipo de anomalías".

En otros casos, algunos retrasos podrían obedecer al tema de homonimias en el padrón, es decir, personas que se llaman igual y que la base de datos detecta en el sistema federal, por lo que se pausa la entrega del apoyo hasta que se resuelve que no se trata de una persona que puede duplicar la recepción del mismo recurso.

"Si hay un Manuel Huerta en Veracruz y el sistema detecta otro en Chihuahua, por ejemplo, se pausa el apoyo en lo que se aclara que se trata de dos personas diferentes", ejemplificó.

En ese sentido dijo que, para dar agilidad al tema de los pagos de los programas para el desarrollo, se está consolidando el Banco para el Bienestar que va a llegar incluso a donde no existían ni sucursales bancarias ni cajeros automáticos.

"En todo lo que hemos hecho hemos demostrado que las estructuras financieras que nos dejaron eran inadecuadas, había un banco pequeño banco artesanal que era Bansefi, ahora se está constituyendo el Banco del Bienestar que no va a haber otro de ese tamaño en el país, más de 2 mil 400 sucursales en este primer jalón. Estamos convencidos que entre el primer y segundo trimestre se van a inaugurar las primeras mil sucursales, de las cuales 90 en Veracruz van a estar".

RETO PARA 2021, TODO EL PODER AL PUEBLO; JUSTICIA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA

- ¿Cuál es el principal reto para el 2021, que es su tercer año como delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz? -

"La esencia de la Cuarta Transformación es la población, transferir el poder al pueblo, de ahí viene la frase de Flores Magón quien decía: sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Andrés Manuel López Obrador la completó: sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Bajo estas dos premisas yo sostengo que el reto que traemos para el desarrollo y lograr la consolidación de esta transformación, tiene que ver con esta transferencia de todo el poder al pueblo, que va a consolidar la democracia participativa y real, no sólo electoral, sino también va a incorporar la capacidad de la inclusión productiva y financiera de la gente".

Dicho en otras palabras y con una frase muy coloquial, agregó Manuel Huerta Ladrón de Guevara: "o le damos el poder al pueblo, o a la chingada, porque si no, no hay esencia de la gesta que nos propusimos los mexicanos, es el reto de la sociedad. México es un país con enorme grandeza que a veces los mexicanos no vemos".

En este escenario, la población que ha padecido rezago histórico, principalmente la población indígena, es prioridad, hizo hincapié Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Con nuestra población indígena hay una gran deuda y es la gran vanguardia de esta sociedad, son quienes han resistido y son quienes pueden hacer que el país re-exista, porque son quienes nos llevan a la vanguardia con su cultura, con su fuerza".

JUSTICIA, EN TODOS LOS FRENTES

A la par de estos retos, la pandemia de COVID-19 ha dejado ver a un pueblo que dejaron enfermo desde hace años, y es una prioridad para atender, adelantó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"La pandemia del COVID-19 aceleró los procesos de requerimientos de médicos, de enfermeras, de capacitación en la práctica, de infraestructura hospitalaria, de medicinas, porque no había ni medicinas (...) dejaron –los gobiernos antecesores- un sistema de salud quebrado y un pueblo enfermo, un pueblo al que enfermaron mucho (...) entonces el COVID aceleró los procesos".

Ante este contexto, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberá fortalecerse, así como la conciencia social del valor de la salud.

El tema de la justicia social implica un grande y profundo trabajo coordinado no sólo entre el gobierno federal y el gobierno del estado con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sino también con los gobiernos municipales y, "lo que es más importante, con la ciudadanía".

"El gobernador tiene una coordinación estrecha con el gobierno federal, y ello ha permitido articular medidas de trabajo por la Cuarta Transformación. Hay una coordinación con instituciones como la Secretaría de Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, para distintos temas, como la paz, la salud, el auxilio a la población ante situaciones de emergencia".

El trabajo y, por lo tanto, los retos son grandes, reconoció Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre todo en un estado como Veracruz que, lamentablemente, fue emblemático en el tema de la corrupción, porque en ello los anteriores gobiernos, "sobre todo los últimos tres", se empeñaron. Por ello es grande el esfuerzo que requiere la entidad para devolver la paz, el bienestar y la justicia social, manifestó.

"La justicia tiene que seguir actuando en este y en todos los frentes", apuntó.