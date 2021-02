Revisión a policía de Orizaba, por ataque contra elementos estatales

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que la revisión de la Policía Municipal de Orizaba se hizo como parte de las investigaciones por el ataque a tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el que tres perdieron la vida.

Si bien expuso que la revisión a los elementos durante este fin de semana se realizó como parte de un procedimiento continuo de la Secretaría de la Defensa Nacional a las armas que se otorgan, cuestionó que ese ataque se haya registrado en un municipio que, señaló, presume de tantos policías y seguridad.

"Cómo es que un municipio que presume tantos policías, tanta seguridad, tantas cámaras de seguridad, un comando armado atraviesa la ciudad, acribillaron a una patrulla y tarda lo mismo en huir y nadie lo para. ¿No se les hace raro? ¿No sería necesario revisar? Si no lo hacemos estaríamos faltando a nuestra responsabilidad si no lo hacemos", dijo.

Asimismo explicó que por ello mantuvo comunicación directa con el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, y está en la disposición de colaborar puesto que "el que nada debe, nada teme".

"Los policías asesinados fueron superados en número y no pudieron responder a tiempo, por eso se están investigando las circunstancias particulares. Para nosotros estos jóvenes son héroes, estaban bien capacitados, llevó tiempo su preparación y eran buenas personas", agregó.

García Jiménez reconoció que el director de la Policía Municipal no se ha presentado a trabajar, pero tampoco ha sido destituido del cargo, pero prefirió no responder si se trata de un "prófugo de la justicia".

"Eso se empata por los hechos que ahí sucedieron, pero pensamos que el que nada debe, nada teme, simplemente que se presenten, que presenten la revisión de armas. Se pide la revisión de otras cosas como las certificaciones de los policías", abundó.

Asimismo, apuntó que continúan las investigaciones por el asesinato de los tres policías que fueron atacados por un grupo armado durante la semana pasada, y confirmó que se trataba de elementos recién egresados de la academia de policías de El Lencero.

"Estamos continuando las indagaciones de lo que sucedió el jueves pasado por el asesinato de tres elementos de la SSP y se tiene que indagar. No cerramos los ojos sobre lo que ocurre en las policías municipales y la estatal también, los grupos delictivos están tratando de corromper a cada rato, buscando que estas corporaciones volteen a otro lado y nosotros no cerramos los ojos ante eso, por eso estamos constantemente revisando", apuntó.