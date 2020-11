Revisarán posible tortura en acusación de Nemi Dib contra Karime Macías

El exsecretario de Salud y exdirector general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juan Antonio Nemi Dib, aseguró que por medio de presiones y tortura declaró en contra de la expresidenta del organismo asistencial, Karime Macías Tubilla.

En ese sentido, la nueva declaración de Nemi Dib echa abajo la única prueba en contra de Macías Tubilla, acusada de un fraude de 112 millones de pesos contra el patrimonio del Sistema DIF, según publicó el diario Reforma este lunes.

En su primera declaración, Nemi Dib ligó a la exesposa de Javier Duarte de Ochoa en los presuntos desvíos en el organismo, de ahí que a la fecha permanece sujeta a un juicio de extradición.

Sin embargo un Tribunal Colegiado aceptó revisar la contradicción del exdirector del DIF estatal para definir si concede o no su protección a Macías Tubilla, señalada de ordenar el desvío de recursos como presidenta del patronato.

Cabe referir que el testimonio en cuestión lo rindió Nemi Dib ante el Notario Número 27 de Córdoba, Veracruz, Francisco Portilla Bonilla, el 13 de noviembre de 2019, donde desmiente lo que declaró a la Fiscalía estatal en el sentido de que Macías, como presidenta del Patronato del DIF en Veracruz, ordenó asignar los contratos para los sistemas de purificación de agua, sanitarios biodegradables, captación pluvial, artículos electrodomésticos, equipo médico, paquetes escolares, gas y productos multivitamínicos.

Ante dicho testimonio los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México admitieron de forma excepcional dicha prueba de descargo dentro de un amparo en revisión promovido por Karime Macías en contra la orden de aprehensión por fraude.

Aunque el Colegiado no definió si tomará en cuenta la nueva declaración para conceder o no el amparo a la ex esposa de Duarte contra el mandamiento de captura.

"Se admite la prueba documental que anexó la quejosa Karime Macías Tubilla, la cual versa sobre la tortura que dice haber sufrido la persona que le imputa la comisión de la conducta calificada como hecho delictivo contenido en el acto reclamado; constancia que este tribunal, al momento de resolver, decidirá si se toma en consideración", dice el fallo.

Cabe destacar que el magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio rechazó admitir el testimonio de Nemi Dib dado que la Ley de Amparo sólo prevé la admisión de estas pruebas en la primera instancia del juicio de garantías y no en la etapa de revisión.

Karime Macías presentó una reclamación contra ese fallo y el proyecto de sentencia fue elaborado por el magistrado Horacio Hernández Orozco, quien planteó admitir la declaración conforme a una interpretación sistemática de la Ley de Amparo y a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre admisión de pruebas en casos de tortura.

El magistrado Juan José Olvera López apoyó la propuesta, y advirtió que se trataba de un caso donde únicamente se abría la puerta a un caso crítico excepcional.