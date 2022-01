Responde MAYL a Cuitláhuac; niega vínculos con grupos criminales

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el panista afirmó que en su gobierno no se favoreció a ningún grupo delincuencial con presencia en Veracruz, pues éstos fueron combatidos con todas las dependencias vinculadas a la seguridad pública.

Noticia Relacionada Roban con violencia a taxista en la Orizaba-Zongolica

Igualmente, Yunes Linares aseveró que a su administración nunca se les señaló de abrir la puerta a los delincuentes.

"No Cuitláhuac, durante mi gobierno combatimos con seriedad y energía a los delincuentes, en muy estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República, el CISEN y todas las dependencias vinculadas al tema de seguridad pública", indicó.

En su mensaje, añadió que desde que concluyó su bienio ha sido reservado por "la estabilidad y desarrollo de Veracruz"; sin embargo, ahora tuvo que dar un posicionamiento ante los dichos del actual mandatario.

"Llama la atención que hoy todos los fracasos se quieran justificar responsabilizando al pasado. No debe ser así, cada gobernante tiene su tiempo y su circunstancia: yo lo tuve y traté de cumplir.

"Hoy Cuitláhuac hizo una afirmación temeraria y absurda en contra nuestra, sin aportar ningún elemento, simplemente por decirlo y tratar de lavar culpas".

Respecto a la actuación de su administración, aseguró que ni a las instituciones con las que colaboró, ni a su gobierno, lo implicaron con la delincuencia.

"Ni a esas instituciones, ni a mi Gobierno nunca nadie nos acusó de abrirle la puerta a ningún grupo de delincuentes. Al contrario, siempre se reconoció la eficiencia y rectitud con que actuamos.

"Soy un hombre serio, por eso no me presto a debates sin sentido, pero una acusación así no puede dejarse pasar, por el respeto y cariño que tengo a los veracruzanos y a las Fuerzas Armadas que nos acompañaron en esta lucha contra la delincuencia", agregó Yunes Linares.

Este lunes, García Jiménez se mostró a favor de que se investigue a su administración por supuestos nexos con el crimen organizado, aunque también pidió que se investigue a sus antecesores y su relación con grupos que adquirieron fuerza en sus mandatos.