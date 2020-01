Respalda Cuitláhuac trabajo de Verónica Hernández en la FGE

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, luego de que aceptara tener un vínculo familiar con una presunta operadora de un grupo de la delincuencia organizada, pues destacó que ha dado resultados en la procuración de justicia.

Sin embargo señaló que no hace falta "meter las manos al fuego" por ella, aunque sí lo haría por sus resultados pues pasó el examen de control y confianza por lo que está acreditada y nada le impide ejercer el cargo.

En conferencia de prensa aplaudió que se conduzca con la verdad tras revelarlo en la comparecencia ante diputados locales, lo que aseguró, no sucedía con Jorge Winckler Ortiz, además de que ha hecho un trabajo limpio transparente dando buenas cuentas, "no sé si esto se dio por ser mujer".

Incluso no descartó que exista ya una investigación contra Guadalupe Hernández alias "La Jefa" pues subrayó que la justicia se aplica sin miramientos, "en el momento que tengamos indicios de la comisión de delitos del fuero común sin duda, contra ella, no dudo que ya esté en investigación y el actuar de esa señora, aquí no habrá miramientos".

"Nosotros tenemos que tener una relación institucional con la Fiscalía General del Estado, es autónoma y si influye lo que pase en la instancia de procuración de justicia pero me baso en resultados", añadió.

Reiteró que los resultados con el exfiscal Jorge Winckler era que había más de 100 carpetas escondidas, órdenes de aprehensión, con lo que se daba lugar a que delincuentes de alto nivel estuvieran con total impunidad en el estado.

Lo anterior derivó en un alto número de homicidios de alto impacto, "con el anterior fiscal era un batallar".

Destacó que ahora "peces gordos" están en la cárcel pues se detuvo al jefe de plaza en el sur de un grupo delictivo lo que ha sucedido en el centro y norte del estado.

"Lo que ella dijo es cierto y lo está cumpliendo ni familiares ni amigos que infrinjan la ley tendrán algún tipo de consentimiento deberán enfrentar la ley", añadió.

PROGRAMA

Asimismo y sobre el programa "Borrón y Placas Nuevas" dijo que se sigue teniendo la presión en oficinas de Hacienda por el número de personas que sigue acudiendo pues el 70 por ciento de quienes debían tener regularizados sus derechos vehiculares estaban incumpliendo.

Refirió que aunque se ha ido ampliando el plazo, podría darse una nueva prórroga por un mes más.

"El miércoles estaremos dando a conocer esta decisión, va a ser importante porque esto trae un adicional que todos los vehículos empiezan a tener en orden sus documentos y se van mejorando las condiciones de Seguridad porque sabemos quién tiene qué vehículo", añadió.