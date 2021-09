Reprochan a Julen coqueteo con ultraderecha; veracruzano presume amor por Iberósfera

Apenas el 13 de agosto pasado, el ultraderechista Vox protagonizó una encendida polémica en México luego de expresar en el día de la Conquista de México-Tenochtitlan que el Ejército de Hernán Cortés en realidad liberó a millones de mexicas "del régimen sanguinario y de terror de los aztecas".

Para Vox, la realidad de la Conquista de México es que "el imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica (no conocían ni la rueda, ni la escritura, ni los animales de carga: el transporte de mercancías se hacía a espaldas humanas)", según señaló el partido en un comunicado publicado en junio de 2020.

El expresidente de la república Felipe Calderón Hinojosa sostuvo que la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) lleva buen rato extraviada y que el acuerdo con Vox lo demuestra. "Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos".

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde también criticó el acuerdo firmado y el acercamiento con el partido español VOX por considerar que los extremos no ayudan a la sana convivencia social, sino que, por el contrario, promueven la no deseable polarización. "Como capitalino y panista, no comparto la cercanía con Vox. No es lo que me representa".

Desde Veracruz, el alcalde panista Fernando Yunes Márquez criticó lo realizado en el Senado de la República y aseguró que el PAN necesita ser una derecha moderna por lo que el acercamiento a Vox mediante la Carta de Madrid "en nada sirve al partido".

La firma de la Carta de Madrid fue compartida de manera oficial por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República en sus redes sociales, e incluso se dijeron "orgullosos" de haber firmado el documento.

Julen Rementeria del Puerto hizo lo propio a través de sus cuentas personales junto a una fotografía con el congresista español Santiago Abascal. "Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada", escribió.

Gustavo Madero, senador panista por Chihuahua se deslindó de la firma y se pronunció a favor de que Acción Nacional se convierta en un centro incluyente y no en una derecha radical.

"Lamento el corrimiento del partido Acción Nacional y de mi Grupo Parlamentario de Senadores del PAN a la derecha cuando más se requerimos ser una alternativa democrática comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos y sociales para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión", escribió el panista.

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz también se deslindó del acuerdo firmado mediante un tuit en el que puso "Yo, con VOX... ni a la esquina".

La polémica en la que se vieron envueltos senadores panistas no sólo fue por el documento firmado sino también debido a que la reunión sostenida con Santiago Abascal Conde se llevó a cabo sin las medidas de seguridad que se requieren ante el Covid-19.

"Todas las reuniones sin cubrebocas son de riesgo, pero el PAN organizó una de las peores", escribió en su cuenta de Twitter el doctor Isaac Chávez Díaz, Médico Anestesiólogo quien sigue de cerca el avance de la pandemia en México.

Añadió que la reunión entre los senadores y el congresista español pudo hacerse vía zoom para evitar concentraciones "o mejor aún, no hacerlo". "Sin cubrebocas y sin dignidad", escribió y compartió una fotografía en la que se observan a 22 personas reunidas, ninguno portando cubrebocas y sin respetar la distancia recomendada en espacios cerrados.

AMANTES DE LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA EN MÉXICO

El Partido Acción Nacional (PAN) ha vuelto a tomar relevancia al eliminar una publicación de sus redes sociales sobre el acuerdo firmado con Santiago Abascal, líder Vox, de España, que está destinado a frenar el avance del comunismo en las naciones de la "Iberosfera".

Mediante su cuenta de Twitter, los senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) habían compartido una fotografía donde dieron a conocer que habían firmado la Carta Madrid y le daban la bienvenida a Santiago Abascal, sin embargo, después de toda la polémica y comentarios en contra, borraron el tuit.

"Por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. México nunca será comunista, nunca. Muchas gracias a Santiago Abascal por su visita. ¡Bienvenido a México!", decía el tuit publicado por la cuenta Senadores del PAN.

Senadores y diputados del PAN como Lilly Téllez, Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Martha Márquez, Roberto Moya, América Rangel, Marco Gama y Raúl Torres, además del legislador priista Manuel Añorve Baños, respaldaron la iniciativa conocida como Carta de Madrid, impulsada por Vox.