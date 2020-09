Repatrian cenizas de veracruzanos fallecidos por COVID-19 en EE. UU.

La dirección de Atención a Migrantes sigue haciendo entrega de cenizas de veracruzanos que fallecieron en Estados Unidos a causa del COVID-19 a sus familiares.

Según el titular Carlos Enrique Escalante Igual, desde el inicio de la pandemia 106 veracruzanos han fallecido en el país del norte por esa razón y este viernes se entregaron las urnas de seis personas que murieron en la zona de Nueva York y Las Vegas.

Explicó que son originarios de Ixtaczoquitlán, Córdoba, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre y Emiliano Zapata y que son protocolos que se realizan con todo el respeto que se amerita.

"Por instrucciones del gobernador se ha tratado que no se haga una fiesta de esto, entonces los citamos en horas diferentes para que se les pueda dar unas palabras de condolencias, no hacer una fiesta de esto porque no es para eso, realmente es algo muy triste que sucedió, la pérdida de un familiar es algo muy delicado", dijo.

Precisó se han logrado entregar 14 urnas a familiares, aunque al reporte de hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que son 106 veracruzanos han muertos a causa del coronavirus pero podrían ser más.

"Esta no es una cantidad exacta, no podemos decir que sean los únicos porque muchos ya viven en la sociedad norteamericana y cuando fallecen ya son velados o hacen sus trámites funerarios en Estados Unidos y no hacen utilización de Relaciones Exteriores ni de un servidor", añadió.

Además dio a conocer que se tiene reporte de un veracruzano que falleció en Nigeria, originario de Orizaba cuyas cenizas no han llegado dado que el proceso ha sido complicado.

"Tiene más tres meses, él se fue a trabajar me imagino que a una plataforma y muere de covid y la problemática a la que nos estamos enfrentando es que la empresa en la que ella trabajaba no se está haciendo cargo del traslado de esta persona porque ella dice que tiene 15 días que había dejado de trabajar con ellos, y ahí tiene que entrar Relaciones Exteriores para que la empresa devuelva lo que la familia ha gastado", añadió.