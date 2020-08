Renuentes, taxistas y comerciantes de Xalapa a usar cubrebocas

A pesar de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades ante la pandemia de COVID-19, hay taxistas, comerciantes y otros prestadores de servicios que se niegan a usar cubrebocas.

Con el pretexto de " no me gusta" o "no me deja respirar a gusto", varios trabajadores del volante no visten este implemento.

Lo mismo ocurre en tiendas de abarrotes y otros comercios en distintos puntos de la ciudad, principalmente en colonias, ya que la mayor vigilancia es en la zona centro.

La queja ciudadana ha sido hecha llegar a esta agencia de noticias y constatada por la misma. Además de que el tema es evidente fuera de la zona centro, es decir, en las colonias.

Aunque hay taxistas y comerciantes responsables en el respeto de medidas sanitarias, en otros casos se molestan cuando los usuarios les piden ponerse cubrebocas.

