Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán ya pueden construir relleno sanitario en común

Este viernes entró en vigor el acuerdo para conformar un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI) entre Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, mismo que se encargará de los residuos sólidos y residuos de manejo especial en la región sur de la entidad.

El organismo se denominará "Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial", SIGIRES, contando con personalidad jurídica y patrimonio propios para atender el servicio público de transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos.

Dicho OPDI, aprobado por la LXVI Legislatura, permitirá clausurar el tiradero a cielo abierto conocido como "Las Matas", tras ser solicitado por Amado Jesús Cruz Malpica, Ponciano Vázquez Parissi y Carmen Medel Palmas, alcaldes de dichos Ayuntamientos, respectivamente.

El acuerdo fue publicado este viernes en la Gaceta Oficial con número extraordinario 30, tomo III, autorizando a dichos municipios para mitigar potenciales efectos nocivos en la salud pública y en el medio ambiente del basurero "Las Matas".

AMLO PIDIÓ SOLUCIONES





A finales de 2022 el presidente, Andrés Manuel López Obrador, apuró a autoridades de su gobierno, así como a las autoridades estatales y municipales, para dar solución y clausurar el basurero de "Las Matas".

Al respecto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, informó que será este 2023 cuando se defina el lugar en donde se construirá un relleno sanitario en la región.

Y es que además de la aprobación del SIGIRES es necesario definir un espacio para el tratamiento de los residuos sólidos y residuos de manejo especial de los municipios del sur de Veracruz.

"Se está trabajando en los estudios para ello; es necesario, este Gobierno es de transformación y estamos colaborando todos para que este compromiso se cumpla", mencionó Contreras Bautista, quien a la par destacó los trabajos de saneamiento del basurero de "Las Matas" implementados por la Federación.

A finales de 2022 López Obrador pidió a los habitantes de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, entre otros de la región, llegar a un acuerdo para signar un terreno que permita habilitar un relleno sanitario en la zona, mismo que sería "comprado" por el gobierno.

"Hacemos el compromiso que en el municipio donde se permita tener este depósito para el tratamiento de la basura hablaríamos con el gobierno del Estado para que se firmara un acuerdo de mantenimiento permanente para que no se contamine, no se afecte, no haya malos olores, todo por lo que la gente no quiere que haya un basurero".

López Obrador aseveró que su gobierno también se comprometería a realizar una obra en el municipio que acepte tener el relleno sanitario, siempre que sea una necesidad sentida de la población: "El Gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra; ese es el plan", dijo el mandatario el pasado 18 de noviembre.