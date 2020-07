Relajamiento de medidas en 4 ciudades de Veracruz reactivó COVID-19

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor llamó una vez más a la población de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, así como a las ciudades de Xalapa y Poza Rica donde hay mayor número de contagios, para ser más conscientes y responsables de la situación que se está viviendo en la entidad.

"Por ahora debemos ser ordenados, el impacto será menor si todos le entramos a las medidas sanitarias y por eso cada noche les estamos pidiendo, suplicando a nuestra población que nos ayuden en esta lucha frontal e intensa contra el coronavirus para salir de esto lo más rápido", dijo.

Criticó que no se esté tomando la disciplina que se requiere pues a la primera que cambió el semáforo, gran parte de la población salió a las calles, comercios no esenciales y transporte provocando aglomeraciones y con ello se generó que municipios con baja velocidad de transmisión, subieran sus cifras de contagio.

El funcionario también reprochó a quienes difunden el miedo a través de la noticia falsa respecto al Covid-19, "muchas veces mandatada y perversa".

El funcionario refirió que estos no son tiempos para sembrar pánico, pero tampoco para caer en la irresponsabilidad porque muchos trabajadores del sector salud están haciendo su mayor esfuerzo por combatir la enfermedad de Covid-19.

A decir de Ramos Alor, cada noticia falsa que se difunde es un golpe directo a quienes están arriesgando su vida por lo que pidió retomar el rumbo y sumarse a la lucha contra esta "terrible enfermedad" y evitar que más personas se enfermen y mueran.

"Quienes promueven el miedo a través de la noticia falsa muchas veces mandatada y perversa, diciendo que el sistema de salud está colapsado, que no hay manera, que hay pacientes en las calles, no es correcto, no es así, es una lástima esta forma de hacer noticias y de pensar, que no contribuye nada a la paz y a la tranquilidad y le hacen mucho daño a nuestro pueblo", abundó.