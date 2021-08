regreso_a_clases_presenciales_era_inaplazable_en_veracruz:_cgj

Acompañado por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, desde la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 en Xalapa, el mandatario refirió que se trata de atender la formación de la niñez y juventud en el país y el estado de Veracruz.

"Quiero hablar de frente a la sociedad, a la comunidad educativa, de manera muy clara, si no regresábamos a clases el daño en la formación de la niñez y de la juventud hubiera sido probablemente irreparable. Estamos construyendo hacia el futuro, buscando la manera en que la educación sea determinante en el beneficio de las familias incluso de aquellas que más lo necesitan y lamentablemente por la pandemia se tuvo que recurrir a una modalidad de educación que ahora tiene que modificarse", dijo.

Sostuvo que ya existe la vacuna y se conocen las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia por lo que es posible regresar de manera segura a las escuelas, "es una forma que implica nuevos retos para todos, es que tenemos que impulsar la educación en nuevas condiciones, pero esto lo sabemos muy bien quienes nos dedicamos profesionalmente a la educación".

Lamentó que mientras "la élite" tenía en casa internet, equipo de cómputo, padres que atendían a sus hijos en clases en línea, había menores de edad con recursos limitados que se vieron afectados por este modelo, por lo cual consideró que la pandemia dejó injusticia que debían ser eliminados.

"No podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocando fuera de las aulas, fuera del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela lamentablemente la pandemia trajo también una injusticia, el niño que menores recursos tenía en su casa para adaptarse a la educación a distancia, era el niño que más necesitaba la escuela para superar su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver, no podemos reproducir un sistema educativo injusto que solamente privilegia el conocimiento para la élite".

El mandatario estatal explicó que los maestros deben resarcir el daño causado por este modelo, pues consideró que los maestros comprometidos tomarán estos retos en sus manos y saldrá adelante.

"Ahora el magisterio combativo, consciente, comprometido sabe que podemos enfrentar esta circunstancia de la pandemia y sabemos que el recurso de tener a un alumno en el ambiente escolar puede ser de manera inmejorable en beneficio del aprendizaje".