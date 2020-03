Registro Civil de Xalapa seguirá funcionando, con restricciones

Ante el COVID-19 la oficina del Registro Civil de Xalapa no cierra sus puertas y seguirá laborando de lunes a domingo, incluyendo vacaciones y días festivos para trámites prioritarios como actas de nacimiento, defunciones y copias certificadas.

Sin embargo el Oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, explicó que no se permitirá la aglomeración de personas, por lo que el acceso se hará en grupos pequeños.

El personal de información presente en la entrada proporcionará a todos los usuarios gel antibacterial previo a su acceso, controlando los grupos de personas que ingresarán a cada una de las áreas a efecto de evitar confusiones, aglomeraciones y agilizar la tramitación, privilegiando el acceso de adultos mayores, discapacitados y personas de pueblos originarios.

Además la atención en las áreas de Nacimientos (incluyendo Reconocimientos, Extemporáneos y Adopciones), Defunciones, Matrimonios y Divorcios será previa cita, accediendo únicamente los interesados, por lo cual testigos y acompañantes permanecerán fuera de las instalaciones hasta que sean llamadas para firmar las actas correspondientes.

No se permitirá el ingreso con acompañantes, por lo que se recomienda que solo los interesados acudan a realizar sus trámites, evitando en la medida de lo posible acompañarse de niños, adultos mayores o personas que no tengan nada que ver con el trámite a realizarse, recomendando que si no se trata de caso urgente mejor permanezcan en casa.

Se invitó a los usuarios a observar las medidas sanitarias indispensables para una contingencia como la que la comunidad está enfrentando.

El acceso al inmueble será en grupos reducidos de acuerdo a la capacidad de cada área de atención, por lo que se ruega la comprensión del público en general respecto del aumento en los tiempos de espera.