Reforma al Código Civil sería gran avance para Veracruz: Osorno

Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil del Estado, indicó que durante este año 2020 se estarán dando capacitaciones en materia de Derecho para fortalecer la equidad de género y contra la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, manifestó que como ciudadana considera pertinente la propuesta de Reforma al Código Civil, cuya impulsora es la diputada Mónica Robles Barajas, pues representa un gran avance en la entidad.

"Por lo que conozco de la iniciativa, representa avances importantes en materia de igualdad d género, particularmente, que se refleja en mejores beneficios para todas las personas, especialmente para las mujeres".

Y es que, en materia de derechos civiles, resulta de pronto bastante complicado, de manera particular para las mujeres, un divorcio y temas relacionados como pensión compensatoria y de hijas e hijos, refirió Guadalupe Osorno Maldonado, quien también se desempeñó como legisladora local.

"Como Secretaria de Despacho no tengo opinión que externar en cuanto a la propuesta de Reforma, porque la materia de la Secretaría no tiene índole en materia de Derecho Civil, sin embargo una de las cuestiones que se va a estar desarrollado es capacitación en Derecho para las compañeras en caso de que sufran algún tipo de violencia ya sea económica, familiar, sexual, etcétera (...) a mí me parece, como ciudadana que soy, que -la reforma al Código Civil- sería un avance importantísimo, que Veracruz lo merece; desde la legislatura pasada sabemos que había toda la intención de hacerlo y que se quedó en el tintero una Reforma Integral al Código Civil, o sea que nunca se llevó a cabo y es momento de hacer las reformas necesarias".