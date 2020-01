Reforma al Código Civil, aún en análisis: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que la reforma al Código Civil que permite el matrimonio gay no se someterá a discusión del pleno en este periodo de sesiones ordinarias.

Al respecto, dijo que se respetará el Derecho de manifestación de los grupos que se oponen a la iniciativa que permite ese y otros temas como el divorcio exprés.

Subrayó que ya ha aclarado que este tema no está en la agenda legislativa de este período ordinario que concluye este mes de enero, como tampoco el de la interrupción Legal del Embarazo (ILE), puesto que requieren de un análisis profundo.

Además, añadió que quienes aseguran que se discutirán estos proyectos esta semana podría estar actuando con tintes políticos.

"Definitivamente lo vuelvo a repetir; lo dije desde la otra semana. El tema no está en la mesa de sesión, este mes no se consideraba, por lo mismo digo que ya esto lleva otro tinte, porque nosotros hemos mencionado ya en muchas ocasiones que no va todavía.

"En el tema del aborto tampoco; yo digo que son temas de mucha importancia, pero no están contempladas en la agenda legislativa del Estado".

En cuanto a la mega manifestación de grupos religiosos anunciada para este jueves dijo que respeta su decisión de manifestarse, aunque los invitó a dialogar con los diputados para evitar conflictos.

Subrayó que el hecho de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se haya pronunciado a favor de la Reforma al Código Civil no implica que los diputados de MORENA deban de votar en un sentido.

"El tema no se está poniendo en la mesa todavía; el hecho de que se hayan hecho foros y que haya venido el licenciado Alejandro Encinas no quiere decir que el tema está en la mesa de sesiones; no hay ninguna fecha estimada", reiteró.

Gómez Cazarín recordó que los diputados de oposición también han realizado foros con este tema, aunque con poca convocatoria

El presidente de la JUCOPO pidió no sacar raja política de este asunto y pidió a los opositores manifestarse de forma pacífica y respetando los Derechos de los demás.

Descartó que se vaya a reforzar con más seguridad el Congreso para el próximo jueves o que se otorgue más seguridad a la diputada Mónica Robles, impulsora de la reforma al Código Civil.