Recuerdan en Xalapa agresión contra estudiantes de la UV en 2015

Señaló que pese al tiempo que ha pasado hasta ahora no hay avances en la investigación por la agresión a ocho estudiantes mientras tenían una convivencia el 5 de junio de 2015.

"Las investigaciones ni siquiera se iniciaron, no hay un detenido, un indicio o una explicación por parte del Estado, creo que el caso está totalmente en el olvido salvo los compañeros que estamos conmemorándolo", dijo.

Acusó que estudiantes que se encontraban ese día en una vivienda de la calle Herón Proal se fueron de Xalapa y no terminaron su carrera por temor y ante la frustración de lo que vivieron.

"Lamentablemente los compañeros que fueron agredidos muchos no están en Xalapa por temor a represalias, un acto así te somete e inmoviliza, lamentablemente en el aspecto legal creo que no ha ocurrido nada, no hay acusados, ni un indicio, muchos de ellos no terminaron su carrera y se fueron del estado porque es un trauma muy duro tener que sobrevivir algo así", narró.

Refirió que la agresión con armas, palos, machetes, palos con clavos, logró la intención del Estado de reducir las movilizaciones estudiantiles en Xalapa, pues después de esto disminuyeron.

"Las movilizaciones bajaron, ese era el objetivo del Gobierno del estado, no era solo ir a golpear a muchos, sino desorganizar en su conjunto al movimiento estudiantil y es grave", abundó.

