Reconoce Hernández Giadáns parentesco con jefa de Los Zetas

La fiscal general encargada, Verónica Hernández Giadáns, confirmó que es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis alias ´La Jefa´, presunta integrante de la banda de Hernán Martínez Zavaleta alias ´El Comandante H´, actualmente preso.

Dicha información se publicó en medios locales, señalando que ella es hija de Diego Hernández Medina, hermano de Othón Hernández Medina, padre de ´La Jefa´.

No obstante, la fiscal general encargada consideró que no se le puede juzgar por dicho parentesco, pues ella no es responsable de las acciones de ellos.

"No voy a negar un parentesco; a la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí; pero ni por los amigos y por la familia puedo yo responder, yo solo soy responsable de lo que haga y de mis palabras", declaró en su comparecencia ante el Congreso del Estado sin abundar más en el tema.

Lo anterior al ser cuestionada por el presidente de la comisión de Procuración de Justicia, José Manuel Pozos Castro, en la ronda de preguntas y respuestas.

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE...