Reconoce Cuitláhuac falta de medicinas; niega desabasto

No obstante, criticó que cuando se habla del tema de Salud se ha señalado una y otra vez que existe un desabasto de medicamentos, afirmando que esto es falso.

"Sí faltan algunos medicamentos, pero no ha sido nuestra voluntad el que falten; tenemos el dinero, tenemos las formas para adquirirlos, pero en el caso de los medicamentos oncológicos no están en el mercado, no hay forma de adquirirlos en el mercado.

"No obstante esto, se ha instruido a los especialistas, a los médicos y, es más, ni siquiera tenemos que decirle a un médico tratante de estas enfermedades qué hacer, puesto que perfectamente ellos tienen tratamientos alternativos cuando un medicamento no está en el mercado", señaló.

Subrayó que no se ha suspendido ningún tratamiento contra el cáncer en ningún paciente, y la cobertura de medicinas pasó del 15 por ciento al 84 por ciento.

Agregó que su administración buscará la forma de que adquirir más medicinas "a precios reales" mediante compras consolidadas, sin que haya precios "elevadísimos" cuando son urgentes.

"Por qué nos torpedean tanto, porque ahí había de miles de millones de pesos no solamente en el estado de Veracruz, a nivel nacional, la forma más pulcra de hacerlo es esa compra consolidada que hoy estamos recibiendo".

Indicó que hay medicamentos que "no se han podido conseguir"; sin embargo, los más importantes se tienen "en demasía". Respecto a la pandemia, señaló que absorbió todos los esfuerzos y recursos de los que disponían en materia de Salud.

El coordinador de los diputados del PAN, Othón Hernández Candanedo, cuestionó al mandatario sobre este tema, afirmando que los gobiernos perfectos "no existen" y la mejora es un proceso permanente.