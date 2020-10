Reconoce Cuitláhuac al personal del sector Salud de Veracruz

En el marco del evento por el Día del Médico, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, tuvo COVID-19 y pudo vencer la enfermedad.

Al reconocer la labor de los doctores que no se han rendido ante la pandemia defendió el trabajo que ha realizado el funcionario estatal al destacar que nunca dejó de laborar por lo que calificó las críticas de injustas.

Asimismo, recordó el fallecimiento de los trabajadores del sector Salud, entre ellos la hermana del secretario de Salud, Ninfa Ramos Alor.

"Que también no vaticinó, no dudó en estar al frente (Roberto Ramos). Recuerdo que solicitó una reunión privada conmigo y me dijo ´gobernador, yo tengo que ser ejemplo, tengo que ir ahí, hasta el hospital, tengo que estar al frente´, se guardó para sí que, en esta actividad, uno sabe los grandes riesgos, el coronavirus estaba por todos, el secretario de Salud contrajo coronavirus (...)".

García Jiménez subrayó que, pese a su padecimiento le afirmó que seguiría al frente del equipo médico; "por fortuna su cuerpo fue resistente y salió adelante".

"Pero tan solo el no haber vaticinado, el no haber vacilado, me dio una clara idea de que no me había equivocado al elegirlo como secretario de Salud, independientemente de las críticas que le han hecho llegar, que yo entiendo injustas, de alguien que se pone al frente; es ejemplo y no duda en extender la mano, y de esos médicos por fortuna en Veracruz tenemos miles", señaló el mandatario.

#EnVivo | Este Día del Médico, reconocemos su gran trabajo y esfuerzo por cuidar la salud de los veracruzanos. https://t.co/YOwxLtzNsf — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) October 23, 2020

Expuso que con la pérdida de vidas hubo también grandes gestos tanto de la sociedad y quienes ejercen la profesión.

"La sociedad que ve por todos y todas se atiende a sí misma está obligada a atenderse a sí misma y es por ello que las profesiones que desde la academia se imparten, están necesariamente ligadas a una forma científica y técnica sin duda para servir a la sociedad, pero nosotros creemos y es lo que apoyamos como política de gobierno deben tener inherentemente un sentido humanista", dijo.

Explicó que si bien muchos médicos ayudaron, "hubo quienes se distinguieron al atender lo humanamente posible a los pacientes de esta enfermedad que es viralmente contagiosa, no tiene un tratamiento eficaz y no tiene vacuna, ellos son nuestros médicos, ellas son nuestras médicas, a ellos les debemos el que hayamos afrontado esta situación con relativo éxito".

Sin embargo, remarcó que no se puede apartar el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos, pero sí se puede reconocer la gran labor del equipo de salud, en el estado, el país y en el mundo.

"Que vivan los médicos que no renunciaron a su ética profesional en esta pandemia, nuestro eterno agradecimiento a todas y todos. Me disculpo (de las lágrimas) porque en la familia, allá por febrero, cuando el primer caso llegó a México y sabíamos que iba a llegar a Veracruz un neumólogo nos mandó un mensaje al grupo de la familia y nos dijo ´he tomado la decisión de aislarme de ustedes físicamente porque voy a cumplir con mi vocación profesional, voy a arriesgar la vida por salvar otras´, son las palabras del neumólogo Xicoténcatl García Jiménez, hermano de un servidor", recordó emocionado.