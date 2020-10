Sí enteraron a AMLO de devastación de bosque en Veracruz; CIOAC se atrinchera

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí recibió en su mano la denuncia de afectados por la depredación del Bosque de Niebla que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) pretende realizar, gracias al deslinde que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) insiste en practicar en Coatepec, aseveró Frida, una de las propietarias.





Aunque personal del Gobierno de Veracruz trató de ´despistarlos´ para que durante el evento presidencial en Xalapa no lograran acceder al mandatario nacional, pudieron abordarlo al concluir un evento en la capital de Veracruz el pasado fin de semana y a través de la ventanilla de la camioneta que lo transportaba, entregaron al presidente López Obrador una síntesis del conflicto agrario, social y ambiental que se acusa que la Sedatu provocó en Veracruz, avalando de facto a invasores.





Los afectados corrieron tras la camioneta que trasladaba al mandatario, pues ni Gobierno de Veracruz ni enlaces federales permitieron que se pudiera contactar directamente al Ejecutivo federal, aseveró Frida.









Ante el proceso legal y la posibilidad de que sean desalojados, los invasores se han atrincherado y reclutado a gente de Puebla, Tabasco, Estado de México y hasta San Luis Potosí, pues se ha visto camionetas con placas de esas entidades con personas que acuden a realizar pagos a los integrantes de la organización campesina, denunció.





Incluso ha trascendido que a lo largo de la invasión la CIOAC ha reclutado por temporadas hasta a migrantes centroamericanos.





Los dirigentes de la organización en Veracruz, acusó Frida, engañaron a los invasores, pues les anunciaron que el presidente López Obrador venía a entregarles los documentos de propiedad de 2 mil hectáreas de bosque como los prometió personal de la Sedatu en Veracruz, por lo que hubo actividad en el campamento de la CIOAC y hasta encalaron árboles, supuestamente para recibir y agradecer al Presidente.





Los delitos ambientales cometidos por los invasores hasta ahora han quedado en la impunidad: tala, caza furtiva, contaminación de agua.





Pese a que el presidente López Obrador ya está enterado y recibió en sus manos documentos que detallan la devastación del Bosque de Niebla, hay temor latente a un inminente madruguete esta semana a favor la CIOAC, aseveró Frida.





Itzel Jurado Ortiz, abogada de los propietarios, demandó que no se criminalice a los propietarios, pues en la última reunión con representantes del Gobierno de Veracruz, se dijo que se tenía que revisar si las escrituras presentadas por los propietarios eran apócrifas, con lo que puso en tela de juicio su autenticidad.





"Ahora los que son criminalizados son los propietarios y no los que están allá arriba invadiendo desde hace año y medio. El procedimiento de deslinde inició con una constancia de posesión falsificada y aún así la Sedatu inició el procedimiento de deslinde y le dio seguimiento y ha cometido atropellos".









Desde la Sedatu, en medios nacionales prácticamente los funcionarios abogan por la CIOAC con lenguaje ambiguo: "No pedimos que no se señale de invasores a las personas que se encuentran en la zona, simplemente no nos corresponde a nosotros utilizar adjetivos. Si son responsables de algún delito, las autoridades judiciales deben emitir sentencia, lo que todavía no se ha hecho. En tanto sucede, se tiene derecho a la presunción de inocencia". Sin embargo, quienes se han identificado como propietarios con documentos, sí han recibido trabas y cuestionamientos de los funcionarios de Sedatu y no han recibido la misma deferencia que los empleados federales mantienen con la CIOAC.





Por su parte, representantes del Gobierno de Veracruz han amenazado a los propietarios y el gobierno municipal no ha sido activo en la solución del conflicto, ni por ser un propietario directamente afectado, deploró Frida.





Itzel Jurado Ortiz afirmó que los funcionarios de Sedatu se han hecho acreedores a sanciones administrativas y penales, que se verán al final del proceso. "La ley no se negocia", aseveró.

"Aquí el problema son los dobles discursos. También hay mucha simulación, hay muchas declaraciones que en nada corresponden a lo que hay en los expedientes. Cualquier abogado le dirá que para nosotros lo que importa es lo que hay en el expediente. Lo que no está en el expediente, no existe. Ha habido muchas declaraciones y tampoco se han escuchado o han atendido (...) En la Sedatu están buenos para dar declaraciones, pero no para decir que es una autoridad responsable", advirtió la abogada.