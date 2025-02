Rechaza SNTE 56 tener maestros comisionados fuera de aulas

El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y diputado local por Morena, José Reveriano Marín Hernández, negó que en su sindicato existan docentes que hayan dejado sus grupos para desempeñar funciones administrativas.

Su declaración se da luego de que los sindicatos que mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acusaran a las organizaciones mayoritarias de contar con el mayor número de comisionados.

Marín Hernández precisó que la Sección 56 tiene 57 comisionados y 30 optimizados, quienes realizan labores de gestoría sin haber abandonado sus aulas.

"Tengo 57 titulares electos a través de un proceso democrático apegado a la ley y 30 optimizados diferentes, nosotros agrupamos 30 mil trabajadores entre activos y jubilados.

"Yo cuidé que los míos no estuvieran frente a grupo y por lo tanto no he requerido a nadie (en funciones de docencia)", afirmó.

El dirigente sindical llamó a evitar confrontaciones y priorizar la solución de problemas; "que cada uno cumplamos con lo que nos toca hacer y que se resuelva la problemática, que al final de cuentas es lo medular", expresó.

Protesta afecta a docentes

El secretario reconoció que la toma de la SEV ha generado retrasos en trámites administrativos, afectando a docentes que viajan desde otros municipios.

"Se ven afectados los trámites porque todo lo que se maquila allá, como hojas de servicio y todo lo que reciben se atrasa. Si se cierra un día, hay atraso. Lo más lamentable es que compañeros maestros y maestras que han viajado cinco o siete horas encuentren cerradas las oficinas".

Desde el inicio de la protesta, aseguró que se informó a los agremiados para evitar traslados innecesarios a Xalapa.

"Nosotros informamos que ahorita no vinieran a Xalapa hasta que se resuelva y si no tenemos gestores en diferentes partes del estado para que reciban la gestoría y nosotros hagamos lo correspondiente", explicó.

Finalmente, pidió a los dirigentes sindicales concentrarse en su propia agenda y evitar señalamientos; "que me dejen a mí la mía, yo sabré cómo resolverla y darle el curso correspondiente", concluyó.