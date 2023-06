´Ya casi se acaban´; rechaza gobernador suspender clases en Veracruz por ola de calor

Algunas escuelas de Veracruz no cuentan con aire acondicionado por fallas de energía eléctrica // Imagen del Golfo

Algunas escuelas de Veracruz no cuentan con aire acondicionado por fallas de energía eléctrica // Imagen del Golfo

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo hincapié en que no se suspenderán las clases a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, argumentando que el ciclo está por terminar y "ya casi no hay clases.

"No hay suspensión de clases; quizás ustedes no lo saben, pero la mayoría de las escuelas primarias ya no tienen clases.

"Están asistiendo los técnicos y otras cosas, pero muchas escuelas ya solo están en las últimas presentaciones, entonces yo le dije al secretario que no tenemos que suspender labores.

"Que el director vea las formas, pero imagínense que por cada situación climatológica suspendamos clases", declaró.

OTROS GOBIERNOS SÍ SUSPENDÍAN

García Jiménez ironizó en que los titulares de otras administraciones sí suspendían labores; sin embargo, su administración no replicará dicha práctica.

Hay que señalar que en la zona norte y sur del estado se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados y sensaciones térmicas de más de 55, pero el gobernador enfatizó que se deben de tomar las medidas correspondientes.

"No hay suspensión de clases porque ya casi no hay clase, a quienes más debemos cuidar ya no van a clases", reiteró.

MUERTES POR GOLPES DE CALOR

En cuanto a las muertes presuntamente relacionadas con golpes de calor, que se han informado en medios de comunicación, el mandatario prefirió no confirmar o descartarlas, señalando que cada caso se está investigando.

"Se debe indagar más a fondo sobre la salud de los casos para comprender por qué ocurren y conocer las condiciones de salud de las personas, a fin de tomar medidas preventivas en aquellos con ciertas condiciones de salud", expresó.

A pesar de los insistentes cuestionamientos de los periodistas acerca del número de fallecimientos por golpes de calor, García Jiménez acusó a los reporteros de buscar titulares sensacionalistas relacionados con el número de decesos.

"Debemos conocer las condiciones por las que no se siguieron las recomendaciones. ¿Cuál era su condición de salud? Pero esto debe ser abordado desde el ámbito médico, no mediático.

"Quiero saber, pero no es sencillo preguntar a los familiares de la persona fallecida cuándo estuvo hospitalizada", concluyó el gobernador.