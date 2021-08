Luego de haber hecho mutis durante cuatro meses, sobre la situación política que ocurre en Veracruz, este miércoles el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reapareció en la escena pública, a través de sus redes sociales, para defender a sus ex colaboradores Rogelio F. C. y Bernardo S., al considerarlos presos políticos del actual gobierno estatal.