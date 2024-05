Realizarán Congreso Multinacional de Gente Pequeña en Xalapa

La asociación Somos Pequeños Veracruz A.C., representada por su presidente estatal, Jacob Zayas García, ofreció una conferencia de prensa para difundir la realización por cuarta ocasión de su Congreso Multinacional, el cual consistirá en actividades dirigidas a personas con acondroplasia.

"Nuestra condición genera una discapacidad, nuestro objetivo es informar a la gente pequeña, mediante especialistas e instituciones, que se debe cuidar. Buscamos también generar empatía, es difícil ver a otras personas y darte cuenta de tu realidad", expuso el líder de la asociación. "En el estado hemos logrado modificaciones de leyes, estamos agradecidos con empresas que nos han respaldado".

Esta empatía que buscan generar también se refleja en el tema electoral. Compartió que "todo mundo se da cuenta por quién voto, es algo difícil y penoso; algunas personas no alcanzan la talla de la urna, no les cuesta nada poner un banquillo o bajarla, algunos te intentan cargar y eso incomoda, por lo que genera la no participación".