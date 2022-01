EXCLUSIVA I Ricardo Ravelo no se arrepiente de desnudar con sus recientes investigaciones a la narcopolítica en Veracruz y el país, a pesar de las amenazas que sobre él pesan. En exclusiva para Imagen del Golfo, el especialista en temas de seguridad y narcotráfico expuso que no se acogerá al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues no confía en la protección que le ofrece el Estado mexicano.

Tras las amenazas veladas del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, tras exhibir nexos de su administración con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Ravelo aseguró que podría abandonar el país próximamente, pero que no renunciará a investigar y escribir sobre la criminalidad ligada a la clase política.

Recientemente, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dijo que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas "ha resultado ser insuficiente para enfrentar y revertir este fenómeno" de agresiones y violencia contra la prensa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO