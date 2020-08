Qué Yunes Landa mejor opine de Lozoya; con CGJ, lujos en el pasado: Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso del estado Juan Javier Gómez Cazarín, atajó las críticas que este fin de semana se lanzarán contra el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez luego de que, realizará una jornada de limpieza en áreas verdes de la ciudad; el político veracruzano, destacó que, el trabajo de "chapear" no está peleado con el cargo.





El parlamentario precisó que con esas acciones queda claro que, el Gobernador es un ciudadano como los miles que se levantan en Veracruz para apoyar a la comunidad "hay un comentario muy grave por parte del diputado federal Héctor Yunes de cómo valora a los veracruzanos que salen a machetear y jardineros que los quiere hacer menos".





Gómez Cazarín dejó en claro, que los tiempos en los que, los gobernadores se encerraban en sus lujosas oficinas y los fines de semana viajaban al extranjero ya quedaron en la historia "el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es una persona común como cualquier ciudadano mexicano y que no se le olvide a Héctor Yunes que antes los gobernadores se gastaban su dinero en Miami y Europa".





Y es que mediante un mensaje transmitido en sus redes sociales, el diputado federal Héctor Yunes reprobó las brigadas de limpieza que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez este sábado en Xalapa. Gómez Cazarín, sugirió al legislador federal Héctor Yunes, opinar de otros temas que sí conoce como el escándalo de Emilio Lozoya.





"Mejor debería de responder porque no ataca a Peña Nieto, Videgaray, de Lozoya, de todo el dinero que se agarraron de los mexicanos y porque no dice que apoyo a las reformas estructurales en beneficio para la clase priista, así que hay gobiernos diferentes y no hay cola que nos pisen" concluyó el diputado veracruzano.