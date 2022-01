Que Senado investigue creación de comisión ilegal contra Veracruz: CGJ

De esa forma pidió una postura oficial del Senado respecto a esa publicación; "llamo la atención del Senado para que digan por qué publican cosas ilegales, tiene que haber una postura oficial del Senado con respecto a la publicación ¿Es posible el uso faccioso de los recursos del Senado ? Eso sí me compete y me incumbe".

El mandatario estatal reiteró que la comisión fue creada de manera ilegal por un "grupo de senadores" tras la detención del secretario técnico del Senado, José Manuel "N", pero criticó por qué se han pronunciado contra su gobierno si no fue el Ejecutivo quien lo detuvo, e insistió en por qué no se crea una comisión en Tamaulipas.

"Lo que pienso es que a partir de la detención de José Manuel se da esta situación, pero es otra instancia y hay otras a las cuales recurrir para que las cosas se aclaren y el proceso se lleve conforme a derecho. ¿Por qué la recriminación es al Poder Ejecutivo?

Noticia Relacionada Desaparece mujer originaria de Rusia en el Puerto de Veracruz

"No fue detenido por nosotros, fue detenido por una orden de aprehensión liberada por un juez del Poder Judicial. Si los senadores ya no creen en eso en donde estamos. ¿Para qué son las leyes que ellos crean y dicen hacer cumplir? Yo le pido a ese grupo que manifiesta eso que seamos parejos"

Sobre la posibilidad de que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, deje de serlo, García Jiménez dijo que es un asunto interno de la bancada.

"Es un asunto interno de la Cámara de Senadores, si él es o no coordinador de la bancada de Morena lo decide el grupo parlamentario, me reservo mi opinión porque debe ser una decisión de los senadores de Morena; públicamente hay una diferencia entre los senadores respecto al caso de Veracruz pero ellos la van a dirimir; a mí lo que me importa como Ejecutivo del estado es cuál es la postura del Senado ante esto, por qué se violó la ley interna que se supone todos los servidores públicos estamos obligados a obedecer".

Por ello llamó al Senado que aclare si la publicación de la creación de esa comisión especial para investigar a su gobierno no generará una investigación contra quien resulte responsable de lo que consideró es un hecho ilícito consumado.

"En ese hecho ¿No se le va a reconvenir a nadie?, si no habrá una llamada de atención de por qué se subió en el portal oficial, si fue una decisión de grupo, por qué se da en una página oficial, hay que analizar eso, quién ordenó que se publicara si es ilegal; vuelvo a hacer la solicitud al Senado que analice por qué en la página oficial existe un grupo ilegal o una comisión ilegal que no se ha aprobado por el Pleno de acuerdo a las leyes que rigen el senado; si se trata de un grupo, cómo es posible que un grupo hable a nombre del Senado y ponga una comisión en la página del Senado".

Dijo que la creación de la comisión no debía publicarse hasta que tuviera el aval del pleno, y recordó que incluso el Congreso de Veracruz solicitó información sobre quién ordenó su publicación y no ha sido contestada.

"No debe publicarse hasta que está plenamente justificado por los reglamentos que tienen, si no que digan qué cosas son ilegales de las que publica el Senado y cuáles son legales. El Congreso del Estado hizo la solicitud para que se aclare si existe o no la comisión y eso se tiene que responder".