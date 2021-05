Que gobiernos no metan mano en elección, pide David Velasco

El candidato a la presidencia municipal apuntó que ha recibido quejas de algunas personas que aseguran que fueron obligados a marchar el domingo pasado en favor del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Ricardo Ahued Bardahuil.

PUBLICIDAD

"Que las autoridades no metan las manos como en el caso de la marcha que ya están demostrando que van a meter mano, yo sé que hay mucha inconformidad, ha habido gente que se me acerca y me dice 'nos obligaron a marchar', es forzar una elección donde no tienen por qué estarse metiendo las autoridades", abundó.

Asimismo dijo que de ser favorecido con el voto de los xalapeños haría una consulta para decidir la continuidad o adecuación de la ciclovía en Ruiz Cortines.

"Yo haría una consulta a la ciudadanía, lo que sí puedo adelantar es que me han llegado muchas quejas de todas las personas que están en la ciclovía porque dicen que no está funcionando como tal", dijo.

PUBLICIDAD

En entrevista dijo que hay personas que usan esa infraestructura como estacionamiento, cuando uno de los principales problemas de la ciudad es la vialidad.

"Y si se le quita un carril creo que no es bueno en estos momentos; pondría como ejemplo Puebla que tiene una ciclovía pero la tiene elevada, no redujeron ningún carril y la gente puede andar con mayor seguridad, yo creo que debe haberse un esquema parecido al de Puebla, dijo.

PUBLICIDAD

Explicó que no está peleado con la ciclovía, pues además siempre ha estado a favor del deporte por los beneficios que genera.

No obstante, expuso que se debe cuidar que no afecte a los comercios ni transeúntes, lo que al parecer sí está ocurriendo, pues ha recibido muchas quejas de xalapeños de la zona que se quejan de ello.

PUBLICIDAD

"Me llegan muchas quejas de gente que dice, una vez que llegue por favor quite la ciclovía, pero sé que también hay otra parte que también está de acuerdo, yo creo que se tendría que hacer algo elevado donde no afecte a los xalapeños", abundó.

PUBLICIDAD