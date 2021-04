Puros cuentos; Cuitláhuac sobre supuesta investigación a Cisneros

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que es falso que se esté investigando al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Expuso que no existe ninguna indagatoria y que es falso que se hayan congelado cuentas del secretario.

"Lamentable que un medio se preste a eso (...); es asombroso el nivel de mentira, ni son sus cuentas ni existe la investigación, es una invención; imagínense, inventar eso para titular algo así".

Refirió que las palabras de Cisneros Burgos fueron "el que nada debe nada teme" y que por ello no era necesario siquiera desmentirlo.

"Es una invención, de esas que dicen los niños cuando te cuentan que un extraterrestre los visitó, qué les vas a desmentir de un sueño así (...). Yo ya lo había comentado, que cada medio se haga responsable de sus verdades y mentiras, que lo juzgue la opinión pública y lo que corresponda a Derecho", abundó.

Al ser cuestionado sobre la investigación por los presuntos delitos de defraudación fiscal y contrabando, negó que se trate de una acusación real.

"No me ofendas, soy inteligente. Yo vi la cuenta y es falsa, soy gobernador, perdón pero cómo creen que voy a hacer eco de una nota falsa, con datos falsos; no, por Dios, también investigo mis cosas, estoy atento", expuso.

Y agregó: "¿Cómo diablos preguntas de un invento, algo que a todas luces es falso? Las cuentas son falsas. Cómo yo voy a preguntar de una cuenta falsa. Que se investigue y a ver qué cuentos chinos cuentan".

Ante la insistencia de los medios de comunicación por preguntarle si ya había preguntado a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre este caso, lo comparó con un cuento de hadas o la película de E.T. el Extraterrestre.

"Ya llevamos un buen rato consumiendo un cuento de hadas, yo los invitaría a que vayamos sobre cosas reales porque a largo me van a sacar que ya vino E.T. a visitar al secretario de Gobierno, que por qué estoy permitiendo la invasión de extraterrestre, y les voy a decir ´E.T no existe´".

Incluso apuntó que no puede estar ocupado ni ocupándose de invenciones, y cuestionó a los medios de comunicación si le seguirían preguntado sobre este tema.

"Imagínense cuántas invenciones tengo que estar contestando. ¿Cómo van a investigar una cuenta falsa? Si alguien inventa una cuenta y dice que están investigando a quien sea, oye pues que la siga investigando, que va investigar de una cuenta falsa, Qué triste que el Notiver haga eso y que no exista un raciocinio en torno a esta explicación. (...) La cuenta es falsa ¿me van a seguir insistiendo en que aclare eso?".