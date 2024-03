"Público xalapeño, ha recibido bien el género Metal": Bandas locales

Para Ikannuna BG (Christian Acosta), vocalista de la banda de black metal mexicana Black Hate, el desarrollo del Metal mexicano se encuentra en un visible estancamiento en el cual hay mucha oferta de grupos pero poca demanda en el consumo de los materiales musicales que producen, de igual modo, en otros países, en específicamente no hay interés por conocer otras propuestas fuera de su continente.

Lo anterior fue expresado por el también guitarrista de esta banda durante su pasada presentación en Xalapa, en entrevista para seguidores del género y lectores de Imagen del Golfo.

En 2012 y 2016, Black Hate estuvo en Xalapa, durante este periodo a la fecha, han producido tres discos, cuentan con un documental y han participado en shows internacionales.

Christian Acosta consideró que las tres experiencias de presentarse ante el público xalapeño han sido buenas, ya que la gente respondió bien ante su propuesta.

En esa ocasión, Black Hate compartió escenario con otras bandas en un Metal Sessions, organizado por Concreto Records en esta ciudad, el 11 de febrero.

Falta aprecio por lo hecho en México

Luego de plantearle cómo el Metal en México es un género que parece tener muchos seguidores pero no el reconocimiento suficiente para sus exponentes nacionales, el vocalista de esta agrupación, Ikannuna BG expresó que ello "es normal en un país con conformismo y una educación "deplorable", donde al encender la radio, "lo primero que se escucha es basura con artistas de plástico como Peso Pluma".

"Por otra parte, la gente que sí consume este tipo de música (Metal) siempre está como esperando a la llegada de la gran banda de Suecia, de Alemania, pero nunca se molesta en ver qué está pasando aquí", criticó.

Destacó que la gente de Xalapa sí es de las que se interesa en saber qué es lo que hay o de menos, tiene la curiosidad asistir a los conciertos, para ver qué es lo tocan las bandas, "es gente que sí apoya".

Menos precio en otros Europa

Actualmente, Black Hate se encuentra promocionando su álbum Vía Purgativa: Qui Spiritu Diaboli Aguntur Hi Filii Satanae Sunt. A la fecha, esta banda ha sido definida como una de grandes alcances artísticos y sonoros, así como citada entre las mexicanas que destacan a nivel global.

Sin embargo, sobre este último aspecto, para la voz de Black Hate, Ikannuna BG (nombre artístico), en los países europeos donde el género de Black Metal predomina -en especial dentro de los países nórdicos- existe un nulo interés por conocer lo que se hace en esta música, en países como México...

-Mucho se dice que una buena parte de quienes consumen Metal se ha quedado sólo con seguir a los grandes íconos del género y afirma que no hay nada nuevo que valga la pena, crítica o ningunea a las nuevas propuestas, así como también es "elitista", ¿qué opinión te merece esto?, ¿es verdad?, ¿el Metal en el país ha evolucionado, involucionado o se encuentra estancado?

-Honestamente lo observo estancado, por muchos factores: lo que pasa es que también (además de lo que dices) está esta regla de la "oferta y la demanda", al menos en la Ciudad de México hay demasiada oferta y poca demanda, y obviamente se genera esa poca demanda porque cada semana hay cinco o seis shows; aquí en Xalapa no sé si sea lo mismo.

"Hay otra verdad que no todos dicen: a mí me encanta el Metal Mexicano pero, vamos a ser honestos, no todas las bandas son buenas, no todas las bandas son malas. Entonces, también es eso, no todos los promotores que quieren hacer este tipo de shows no le invierten en traer bandas de nivel o que al menos estén haciendo las cosas bien y tampoco le invierten en cuanto al equipo, el lugar... Son muchos factores, pero hone...