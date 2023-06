PT rechaza dar candidatura a Eric Cisneros

El coordinador estatal del Partido del Trabajo en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar dejó en claro que tal partido, no postulará ninguna candidatura de un puesto de elección popular del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

De entrada, dijo que el PT no contempla respaldar una eventual candidatura a la gubernatura del secretario de Gobierno, como tampoco lo haría al Senado de la República, o alguna diputación, ya sea federal o estatal.

"El Partido del Trabajo no tiene contemplado postular como candidato a un cargo de elección popular, entre ellos a la gubernatura de Veracruz, al secretario de Gobierno Éric Patrocinio Cisneros Burgos, quien aspira a suceder a Cuitláhuac García Jiménez", refirió Vicente Aguilar Aguilar.

Cuestionado sobre las candidaturas de integrantes de comunidades originarias y afromexicanas, dijo que se están buscando en "las zonas en donde queremos postular candidatos, como lo establece la ley electoral y tenemos que apegarnos a lo que nos mandata".

Dijo que se deben postular a candidatos de ese perfil en diferentes distritos y municipios. Sin embargo, afirmó que no se está pensando en que el secretario sea su candidato pese a que él se autodenomina afrodescendiente.

En cuanto al actual secretario de Gobierno, precisó que es un funcionario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y lo definió como de un alto perfil y un cuadro importante, sin embargo indicó que no tiene cabida en el Partido del Trabajo.

No obstante, expuso que si no se dan (las condiciones para él en Morena), el PT verá la caballada fuerte que tiene Morena, cuál trae el mejor perfil, "pero son cosas totalmente diferentes, ni se aprueba ni se niega, no lo podemos saber, no creo que vaya a salirse de las filas de Morena", detalló.

El dirigente estatal petista aseguró que el secretario de Gobierno tiene derecho (a buscar un cargo de elección popular), "pero nosotros estamos viendo las zonas de comunidades originarias y afromexicanas de la entidad, en las cuales vamos a postular candidatos, de acuerdo con lo establecido en la ley en el tema de pueblos originarios y vamos a cumplir con ese mandamiento, concluyó.