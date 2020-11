PT pide a PRD sostener declaraciones sobre Eric Cisneros

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, llamó a los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que sostengan sus dichos en torno al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, o no emitan declaraciones inconsistentes.

El petista se refirió a lo manifestado y revelado ante la prensa por dirigentes del PRD quienes lanzaron acusación contra Eric Cisneros Burgos, al responsabilizarlo por el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.

Asimismo, recordó que incluso los alcaldes perredistas han desmentido recibir amenazas de Eric Cisneros Burgos, como lo han dicho sus dirigentes.

"Es necesario que se aporten pruebas de los dichos del PRD, en su contra, so pena de caer en la diatriba inconsecuente y política de baja calidad", expresó Vicente Aguilar Aguilar.

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT resaltó que el llamado de su partido no obedece a una defensa al Secretario de Gobierno del Estado, sino a un exhorto para la defensa de la legalidad y para no caer en declaraciones que no tengan sustento alguno.

"No defendemos a nadie, estamos a favor de la legalidad y de la paz política. Los propios presidentes municipales y militantes de ese partido han desmentido las declaraciones de sus dirigentes; por lo tanto, pruebas es lo que reclama la sociedad".