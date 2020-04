Protestan meseros de Xalapa; sin recursos ante contingencia

Este lunes fueron meseros independientes de la ciudad los que acudieron a Palacio de Gobierno para pedir apoyo de la autoridad estatal con insumos y apoyos económicos para poder sobrevivir en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Los quejosos señalaron que son trabajadores eventuales y no cuentan con un salario fijo, lo que les impide poder llevar sustento a sus familias.

Uno de los afectados, Ángel Gabriel Casas, dijo que durante estas fechas fueron cancelados todos los eventos que tenían programados para trabajar, situación que los dejó en vulnerabilidad.

"Nuestra familia está sufriendo, nosotros trabajamos para banquetes, boda, conferencias, todo pero hoy no tenemos nada", dijo.

Acusó que ni el Gobierno de Veracruz, ni el Ayuntamiento de Xalapa les está dando alternativas a los prestadores de servicio, esto cuando hay cerca de 10 mil los afectados en la ciudad.

"El gobierno nos dice 'vayanse a su casa a descansar', pero no dan alternativas, no dan programas y nosotros vivimos al día. Sabemos que hay plataforma para conseguir trabajo pero algunos de nosotros no tenemos ni celular", dijo.