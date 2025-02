Protestan en Xalapa, en apoyo a Rocío Nahle contra afiliación de Yunes a Morena

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados por la diputada Victoria Gutiérrez, se manifestaron en apoyo a la gobernadora Rocío Nahle García, y contra la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Y es que la afiliación del ex panista y ex alcalde de Boca del Río, e hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a Morena, provocó inconformidades.

La gobernadora Rocío Nahle García emitió un pronunciamiento llamando a la dirigencia nacional de Morena a revisar el tema de la afiliación del senador en cuestión.

Y es que la familia Yunes ha sido en el estado de Veracruz de tradición panista, además de que durante el pasado proceso electoral encabezaron una campaña en contra de la gobernadora de Veracruz, refirieron las y los manifestantes.

La afiliación, luego del voto Yunes a favor de la Reforma Judicial, ha desatado inconformidades y polarización de posturas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que motivó a la manifestación en la Plaza Lerdo-Regina de Xalapa.