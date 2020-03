Protestaba o llevaba comida a mi familia; apoyo paro en Veracruz

Nora vende nopales, verduras y tortillas a mano en una colonia de Xalapa. Este 9 de marzo no pudo parar como otras mujeres, ella vive de sus ingresos de la venta del día a día.

Mientras limpia nopales, opina del paro y hace votos para que haya más seguridad "para las niñas y para todos".

"Pues yo creo que está bien lo de las marchas y que paren las que puedan parar; yo vivo de mi venta y por eso vine (...), tengo dos niños y una niña, de primaria y secundaria, y pues todos ayudamos en labores de casa, ahora sí que no los educo machitos, sino para que respeten a las mujeres; sí vi lo del paro en las noticias, pero algunas no podemos hacer eso, así que pues tendremos que buscar otras maneras de protestar contra lo que le hacen a las mujeres".

