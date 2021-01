PRI y PRD, ardidos de que el PAN se resista a unirse a ellos en Veracruz

Al confirmar la alianza "Va X Veracruz" conformada únicamente entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática en Veracruz (PRD) en Veracruz, el líder estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, dijo que el albiazul deja entrever que están obligados a obedecer instrucciones ordenadas desde palacio de Gobierno para que esa alianza no se concrete.

En conferencia conjunta con el líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín apuntó que la postura del PAN solo privilegia intereses partidarios, personales y grupales por lo que el desdés y la soberbia que ha demostrado la dirigencia del blanquiazul ha dificultado la concreción de acuerdos.

"No se lucha contra un autoritarismo gubernamental permitiendo otro de características semejantes y que, si no se pone freno, se corre el grave riesgo de que sean peores. No podemos ofertar democracia a las y los veracruzanos si las posturas egoístas y las imposiciones son permitidas, toleradas, por los aliados", dijo.

Refirió que la falta de compromiso serio y la imposición acaban con el mínimo de confianza para llegar a un acuerdo, sin embargo, dejaron la puerta abierta para que el PAN "recapacite y por el bien de Veracruz asuma su papel de oposición responsable y deje de obedecer a intereses oscuros que impiden el desarrollo de Veracruz".

Explicó que, aunque se respeta a la militancia panista de todo el estado, es decepcionante que el dirigente del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, intente tergiversar las causas de una ruptura política que él mismo genera, "manifestar su buena fe y disposición cuando no la ha habido es de cínicos y mentirosos".

Asimismo, el líder del PRI Marlon Ramírez Marín reveló que Acción Nacional deseaba encabezar candidaturas en 17 de los 30 distritos electorales y adicionalmente, en 8 distritos de 30, prácticamente ni el PRD ni el PRI llevarían ninguna representación, "eso naturalmente es incorrecto".

Expuso que su argumento no es que un partido u otro tenga mayor peso político electoral pues eso está claro, pero si se hace una alianza debe servir para compensar y para conservar los resultados que han obtenido en otras ocasiones.

Apuntó que en algún momento de las negociaciones fue planteamiento de su dirigencia construir una alianza parcial en algunos distritos para ser capaces de mantener su votación.

"No se trata de que nosotros regateemos el crecimiento electoral que tuvo en los últimos tres o cuatro años, Acción Nacional, si nosotros estuviéramos hablando de las cifras y de los números echaríamos mano de las cifras de 2007 al 2015, y entonces estaríamos en una posición de no construir",

Reteró que están en la disposición no solo de que Acción Nacional sino de que otros partidos políticos que tengan la posibilidad de coaligarse, se sumen.

"Esta postura que nosotros estamos asumiendo tiene que ver con la posibilidad de poder abrirle las puertas a muchas expresiones de la sociedad que no necesariamente sean identificadas con un partido político", añadió.