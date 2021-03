'PRI-PAN-PRD, con ADN del represor Yunes en Veracruz'

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que será respetuoso de la decisión de los partidos Acción Nacional, Revolución Institucional y de la Revolución Democrática para no participar en el acuerdo Veracruz por la Democracia.

En conferencia de prensa dijo extrañarle que no tengan memoria, pues durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, "ellos fueron los represores".

"Tengo que ser respetuoso de su decisión, no puedo caer en el juego de decirles a los que sí reprimieron tanto; no olvidemos que el régimen opresor vino de gente como el exgobernador, mi antecesor, en la época que pertenecía al PRI, de Salinas de Gortari, él era señalado de represión, en esas fechas reprimieron a más de 500 integrantes del PRD. Me extraña que se le olvide, que no tengan memoria", dijo.

Explicó que el Acuerdo Veracruz por la Democracia es un llamado a la conciencia de los que quieran participar en esa acción voluntaria de expresar de cara a la gente lo que pretenden hacer.

"Si su voluntad es no, pues no, pero que no pretendan engañar que nosotros somos los represores si vivimos la represión con ellos, cuando ellos estaban en el poder".

Recordó que a los partidos de les olvidó casos como la manifestación de jubilados donde incluso fueron golpeados y por lo que tuvo que ofrecer una disculpa pública o el caso Acteal.

"Ya se les olvidó cuando a los jubilados se golpearon, tuve que pedir disculpas, como gobierno responsable pedimos disculpas en un acto de humildad, sencillez, porque el gobierno había hecho represión, que no se les olvide, es lastimoso que un partido que fue víctima de esa represión quiera señalar, nosotros sí tenemos memoria y no lo vamos a hacer".

Añadió que hubo algunas consultas previas al Acuerdo Veracruz por la Democracia con el poder Legislativo y Judicial cuyas titulares se mostraron de acuerdo.

"Al OPLE también se le consultó si estaba dispuesto a dialogar con un servidor y ver cuál es su punto de vista sobre una forma en el acuerdo, será una reunión privada y luego se darán a conocer los resultados".

Con los partidos políticos, dijo, se comunicó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y este mismo lunes se realizaría la firma con los presidentes de los partidos políticos que acepten sumarse.