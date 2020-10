Presupuesto para ayudar a víctimas no disminuirá en Veracruz, afirman

La directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma Arronte, rechazó que los recortes presupuestales para el siguiente año vayan a afectar la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad tras admitir que son muchos los pendientes.

De esa forma dijo confiar en que la desaparición de fondos y fideicomisos no afecten el trabajo a favor de las víctimas.

"No creo, no conozco el presupuesto que vayan a dar para el próximo año, lo que sabemos es que estas áreas que son áreas prioritarias no van a tener una reducción", dijo.

La funcionaria estatal expuso que existe un recorte presupuestal por la pandemia por el COVID-19 para el 2021, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que no existiría una disminución en materia de búsqueda de personas.

Apuntó que si bien hay temas para los que se requieren más recursos o personal capacitado, esto depende de cada dependencia.

Este miércoles se entregaron viviendas de acuerdo con la Ley 290 que establece el otorgamiento de beneficios a deudos de integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del estado que están en una situación de desaparición forzada y con lo que debió haber cumplido el gobierno anterior.

Ledesma Arronte dijo que ahora se iniciaron todos los trámites para que pudieran acceder a su derecho como familiares de policías municipales.

Precisó que se trata de siete familias a las que se les dará este beneficio, aunque recordó que el programa de policías caídos es muy grande por lo que habrá un evento para el resto de beneficiarios.

"Hay muchos pendientes, estamos justamente trabajando en eso en las distintas dependencias, cada una en el ámbito de su competencia y también de su autonomía; las familias lo que quieren es justicia, encontrar a sus familiares desaparecidos y en eso estamos trabajando todas las dependencias de manera coordinada, es un trabajo muy largo, muy fuerte", dijo.