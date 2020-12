´Presunto líder no es autodefensa; quien viole la ley debe responder´

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó la presencia de autodefensas en el estado de Veracruz, aunque aceptó que hay indicios de estos grupos en el sur del estado.

En conferencia de prensa dijo que no es violando la ley como se va a pacificar al estado y el país, y al mismo tiempo desconoció al recientemente detenido líder Daniel Villalobos pues remarcó que nadie lo reconoce como tal.

"Él no es autodefensa, no forma parte de esas organizaciones, tenemos indicios que algunas podrían existir en el sur del estado. Como dijo el secretario de Seguridad Pública, quien viole la ley nosotros estamos obligados a actuar en consecuencia, no podemos ser omisos ante alguien que viola la ley, independiente de cómo se autonombre", añadió.

García Jiménez apuntó que en el estado hay otro régimen y se respeta el estado de derecho, "y esto implica respetar derechos de quienes son presuntamente señalados de delitos".

El mandatario estatal refirió que, tras su detención, se seguirá el caso conforme a derecho, por lo que la Fiscalía General del Estado presentará las pruebas ante un juez quien determinará lo conducente y se cumplirá la ley al pie de la letra en ese y todos los casos.

"Tenemos nuestras dudas de que sea autodefensa, no es ningún general, el Ejército tiene sus mandos y también dudamos que sea líder de autodefensas", añadió.

Advirtió que quien viola la ley será dispuesto ante las autoridades competentes y se realizarán las investigaciones necesarias.