Presiones y amenazas en mi salida del PJEV: Sofía Martínez

La ahora expresidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, reveló que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, le pidió su renuncia y la amenazó, por lo que lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella o a su familia.

Advirtió que su destitución concretada este viernes es "ilegal" y que "el que tenga lo tenga que pagar, lo va a pagar".

La magistrada acusó directamente por amenazas al secretario de Gobierno y al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, de entrometerse en la vida interna del Poder Judicial.

Reveló que el titular de la Secretaría de Gobierno le pidió su renuncia la semana pasada y la amenazó de forma velada a ella y a su familia.

Martínez Huerta dejó entrever que la actuación del funcionario estatal podría deberse a que se busca encubrir malos manejos de administraciones pasadas en el Poder Judicial de Veracruz, como la que encabezó Edel Álvarez Peña, las cuales están sujetas a investigación.

Este día, magistrados del Tribunal Superior de Justicia sesionaron para remover a Martínez Huerta acusando distintas omisiones de su parte, como su negativa para combatir el retiro forzoso de magistrados, implementar la "justicia digital" e incluso fue señalada de usar recursos indebidamente.

Al respecto, la expresidenta acusó que dicha sesión fue ilegal pues ocurrió en un día inhábil. También lamentó que el Gobierno del Estado no le proporcionó ningún apoyo con personal de Seguridad Pública ante lo ocurrido en las instalaciones del Poder Judicial, el cual fue "sitiado".

En entrevista con Joaquín López Dóriga subrayó que ella sigue siendo la presidenta de este Poder, pues no renunció y no puede ser destituida.

"Dije que de ninguna manera (renunciaría) porque estoy nombrada como magistrada por el Congreso del Estado e inclusive el pleno me eligió presidenta; independientemente de ello, la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé ninguna cuestión por la cual el pleno pueda destituirme en un momento dado, sino que esto sería a través de un juicio político", explicó.

Durante la entrevista dijo que el consejero del Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, es quien ha actuado en contra de la institución y de ella, buscando colocar a funcionarios allegados en materia de recursos materiales y adquisiciones.

"Son empleados que estuvieron en la administración anterior a lo que yo me he opuesto; todo este movimiento surge, parece ser, por el interés de desaparecer algunos documentos por los cuales la administración anterior (de Edel Álvarez) pudiera, porque yo no juzgo ni prejuzgo, pudiera ser responsable de actos ilícitos", dijo Martínez Huerta.

Consideró que se podría estar intentando frenar el trabajo que se está realizando, ya que después de negarse a renunciar el secretario de Gobierno le esgrimió una amenaza, diciéndole que no era prudente su decisión y que tenía pruebas, videos, así como documentos en su contra.

Martínez Huerta sostuvo que no se va a prestar a irregularidades como no lo hizo durante 26 años de carrera, reiterando que el titular de la Secretaría de Gobierno busca imponer a personal a modo en el Tribunal.

"Ellos tratan de introducir a personal obviamente a modo para que traten de desvirtuar algunas acciones que yo desconozco, porque no puedo deducir que tal persona que me antecedió es culpable de alguna forma".

Martínez Huerta no relacionó con este asunto al gobernador del estado, Cuitláhuac García, arguyendo que podría ser un acto unilateral de Eric Cisneros Burgos.

"Personas que están en el otro Poder y que dependen de él (Cuitláhuac García) y que quizá él no lo sabe, desconozco cómo sea esa relación porque nunca se me dijo que la renuncia la pedía el gobernador, me la pidió él como secretario de Gobierno; entonces es algo que no debe de ser, es ilegal totalmente".

Finalmente dijo sentirse extrañada que los magistrados convoquen a un pleno de forma ilegal, por ello pidió la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le requirió echarle "una miradita al estado de Veracruz" y que vea realmente lo que está sucediendo.

"Habemos muchas personas que podemos darle pruebas fehacientes de lo que están haciendo personas que se dicen ser y respaldarlo; yo es lo único que le pido al Presidente de la República con mucho respeto", añadió.